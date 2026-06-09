После письма Зеленского Запад заговорил о мире: что изменилось

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Кравцев Сергей
Заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко считает, что Мирный договор сейчас кажется абсолютно невозможным, а перемирие достаточно реальным.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По словам эксперта, открытое письмо, адресовавшее Зеленский Путину – это, безусловно, не дипломатические каналы и не переговоры представителей спецслужб. Это публичное заявление, но в форме, якобы адресованной одному из участников процесса. Здесь очень важна и украинская аудитория, для которой был предусмотрен специальный набор месседжей, и европейская аудитория, и Трамп.
Что касается Путина, то объясняет эксперт, он не хочет прекращения огня. Он хочет юридического признания захваченных территорий или их части. И он хочет какого-то мирного договора, который зафиксировал бы это признание со стороны Украины. В этом и основная проблема: не в месте встречи, не в открытых или закрытых письмах, не в посредничестве, не в переговорщике от Европы. То есть история с прекращением огня выглядит так: учитывая возраст Путина и его желание войти в историю, значит, он просто оставляет подвешенную проблему для России. И тогда он войдет в историю как человек, создавший проблему и покинувший ее РФ. Нравственно он к этому не готов. Именно в этом очень субъективном факторе заключается основная проблема на сегодняшний день. А другого Путина нет.