После письма Зеленского Запад заговорил о мире: что изменилось

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко считает, что Мирный договор сейчас кажется абсолютно невозможным, а перемирие достаточно реальным.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, открытое письмо, адресовавшее Зеленский Путину – это, безусловно, не дипломатические каналы и не переговоры представителей спецслужб. Это публичное заявление, но в форме, якобы адресованной одному из участников процесса. Здесь очень важна и украинская аудитория, для которой был предусмотрен специальный набор месседжей, и европейская аудитория, и Трамп.

"Все на это отреагировали. Трамп снял красный галстук – символ войны и надел желтый. И происходят такие интересные вещи, что теперь уже все говорят о мире. Даже Европа, считавшая, что Украина – это бастион и нужно продолжать войну, тоже начала говорить о мире. То есть, общий дискурс резко изменился", – отметил Вячеслав Потапенко.

Что касается Путина, то объясняет эксперт, он не хочет прекращения огня. Он хочет юридического признания захваченных территорий или их части. И он хочет какого-то мирного договора, который зафиксировал бы это признание со стороны Украины. В этом и основная проблема: не в месте встречи, не в открытых или закрытых письмах, не в посредничестве, не в переговорщике от Европы. То есть история с прекращением огня выглядит так: учитывая возраст Путина и его желание войти в историю, значит, он просто оставляет подвешенную проблему для России. И тогда он войдет в историю как человек, создавший проблему и покинувший ее РФ. Нравственно он к этому не готов. Именно в этом очень субъективном факторе заключается основная проблема на сегодняшний день. А другого Путина нет.

"В 2023 году Китай предлагал заморозить ситуацию по линии боевых действий и начать мирные переговоры. Россия же критически зависит от Китая в вопросе ведения войны. Поэтому, несмотря на то, что такая перспектива Путину не нравится и такие условия его не устраивают, больше, экзистенциально подрывают всю его 25-летнюю деятельность на посту президента и руководителя России, однако у него, вероятнее всего, может не остаться возможности отказаться от этого варианта. Как ни странно, вероятность заключения определенного перемирия достаточно высока. Но для этого совсем не обязательно, чтобы документы о прекращении огня подписывали именно президенты. Для этого есть военное руководство. И это вполне реально сделать, не обязательно на уровне политических руководителей государств", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в РФ провалы на фронте: на какие шаги вынужден идти Путин.