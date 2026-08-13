Після контрнаступу мешканців звільнених сіл закликають не поспішати додому

Успішна наступальна операція Сил оборони України на Олександрівському напрямку дозволила суттєво покращити безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та відкинути лінію зіткнення далі від мирних населених пунктів. Підсумки багатомісячних боїв, раніше озвучені Президентом, прокоментував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Посадовець уточнив, що в період із січня по серпень українські захисники очистили від загарбників 745 квадратних кілометрів територій, які охоплюють три області: Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську. Загалом під контроль України повернули 26 сіл. До переліку деокупованих увійшли дев'ять населених пунктів Синельниківського району, серед яких: Березове, Запорізьке, Калинівське, Маліївка, Новогеоргіївка, Новомиколаївка, Січневе, Степове та Тернове.

"Повертатися туди поки що не можна, — наголосив Микола Лукашук, попереджаючи цивільне населення про високий рівень мінної небезпеки. — Коли війна закінчиться, там доведеться розміновувати і обстежувати кожну будівлю, кожен клаптик землі".

Очільник облради підкреслив, що попри тривалу та складну майбутню роботу з відновлення, ключовий крок уже зроблено — території повністю зачищено від підрозділів російської армії. Відсунення лінії бойових дій позитивно вплине на щоденне життя мешканців Васильківки, Синельникового та решти громад району, які тривалий час перебували під постійною загрозою.

"Але головне вже є: на цій землі немає російського окупанта, — підсумував голова обласної ради, висловлюючи впевненість у майбутньому відродженні регіону. — Ми все відбудуємо, і люди повернуться додому".

Лукашук також висловив глибоку вдячність бійцям Десантно-штурмових військ, штурмових підрозділів та усім іншим військовослужбовцям Сил оборони, які важкою працею виборюють кожен метр української землі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники досягли значних успіхів під час проведення масштабної військової операції на Олександрівському напрямку. Завдяки успішним діям Сил оборони вдалося повністю деокупувати та повернути під юрисдикцію України 26 сіл. Про це офіційно заявив Президент України Володимир Зеленський.