После контрнаступления жителей освобожденных сел призывают не спешить домой

Успешная наступательная операция Сил обороны Украины на Александровском направлении позволила существенно улучшить ситуацию с безопасностью на Днепропетровщине и отбросить линию столкновения подальше от мирных населенных пунктов. Итоги многомесячных боев, ранее озвученные Президентом, прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Чиновник уточнил, что в период с января по август украинские защитники очистили от захватчиков 745 квадратных километров территорий, охватывающих три области: Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую. В общей сложности под контроль Украины вернули 26 сел. В список деоккупированных вошли девять населенных пунктов Синельниковского района, среди которых: Березовое, Запорожское, Калиновское, Малиевка, Новогеоргиевка, Новониколаевка, Январское, Степное и Терновое.

"Возвращаться туда пока нельзя, — подчеркнул Николай Лукашук, предупреждая гражданское население о высоком уровне минной опасности. — Когда война закончится, там придется разминировать и обследовать каждое здание, каждый клочок земли".

Глава облсовета подчеркнул, что, несмотря на длительную и сложную будущую работу по восстановлению, ключевой шаг уже сделан — территории полностью зачищены от подразделений российской армии. Отдаление линии боевых действий положительно повлияет на ежедневную жизнь жителей Васильковки, Синельниково и остальных громад района, долгое время находившихся под постоянной угрозой.

"Но главное уже есть: на этой земле нет российского оккупанта, — подытожил председатель областного совета, выражая уверенность в будущем возрождении региона. — Мы все отстроим, и люди вернутся домой".

Лукашук также выразил глубокую признательность бойцам Десантно-штурмовых войск, штурмовых подразделений и всем другим военнослужащим Сил обороны, которые тяжелым трудом борются за каждый метр украинской земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.