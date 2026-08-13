После контрнаступления жителей освобожденных сел призывают не спешить домой

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Недилько Ксения
Успешная наступательная операция Сил обороны Украины на Александровском направлении позволила существенно улучшить ситуацию с безопасностью на Днепропетровщине и отбросить линию столкновения подальше от мирных населенных пунктов. Итоги многомесячных боев, ранее озвученные Президентом, прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Чиновник уточнил, что в период с января по август украинские защитники очистили от захватчиков 745 квадратных километров территорий, охватывающих три области: Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую. В общей сложности под контроль Украины вернули 26 сел. В список деоккупированных вошли девять населенных пунктов Синельниковского района, среди которых: Березовое, Запорожское, Калиновское, Малиевка, Новогеоргиевка, Новониколаевка, Январское, Степное и Терновое.
Глава облсовета подчеркнул, что, несмотря на длительную и сложную будущую работу по восстановлению, ключевой шаг уже сделан — территории полностью зачищены от подразделений российской армии. Отдаление линии боевых действий положительно повлияет на ежедневную жизнь жителей Васильковки, Синельниково и остальных громад района, долгое время находившихся под постоянной угрозой.
Лукашук также выразил глубокую признательность бойцам Десантно-штурмовых войск, штурмовых подразделений и всем другим военнослужащим Сил обороны, которые тяжелым трудом борются за каждый метр украинской земли.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.