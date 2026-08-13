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После контрнаступления жителей освобожденных сел призывают не спешить домой

Освобождение девяти сел Синельниковщины: Николай Лукашук рассказал о последствиях наступления для Днепропетровщины

13 августа 2026, 15:24
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Недилько Ксения

Успешная наступательная операция Сил обороны Украины на Александровском направлении позволила существенно улучшить ситуацию с безопасностью на Днепропетровщине и отбросить линию столкновения подальше от мирных населенных пунктов. Итоги многомесячных боев, ранее озвученные Президентом, прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

После контрнаступления жителей освобожденных сел призывают не спешить домой

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Чиновник уточнил, что в период с января по август украинские защитники очистили от захватчиков 745 квадратных километров территорий, охватывающих три области: Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую. В общей сложности под контроль Украины вернули 26 сел. В список деоккупированных вошли девять населенных пунктов Синельниковского района, среди которых: Березовое, Запорожское, Калиновское, Малиевка, Новогеоргиевка, Новониколаевка, Январское, Степное и Терновое.

"Возвращаться туда пока нельзя, — подчеркнул Николай Лукашук, предупреждая гражданское население о высоком уровне минной опасности. — Когда война закончится, там придется разминировать и обследовать каждое здание, каждый клочок земли".

Глава облсовета подчеркнул, что, несмотря на длительную и сложную будущую работу по восстановлению, ключевой шаг уже сделан — территории полностью зачищены от подразделений российской армии. Отдаление линии боевых действий положительно повлияет на ежедневную жизнь жителей Васильковки, Синельниково и остальных громад района, долгое время находившихся под постоянной угрозой.

"Но главное уже есть: на этой земле нет российского оккупанта, — подытожил председатель областного совета, выражая уверенность в будущем возрождении региона. — Мы все отстроим, и люди вернутся домой".

Лукашук также выразил глубокую признательность бойцам Десантно-штурмовых войск, штурмовых подразделений и всем другим военнослужащим Сил обороны, которые тяжелым трудом борются за каждый метр украинской земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.



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