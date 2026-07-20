Після кадрів із полоненими під Костянтинівкою «Скеля» виступила із жорсткою заявою

Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" прокоментувало поширені російськими ресурсами кадри з українськими військовослужбовцями, які потрапили в полон під час боїв за Костянтинівку. У підрозділі заявили, що противник використовує окремий епізод як інструмент інформаційної війни, намагаючись спотворити реальну ситуацію на фронті.

Бійці "Скелі". Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у полку, зараз триває з'ясування всіх обставин події. При цьому деталі проведеної операції не розголошуються з міркувань безпеки. Військові наголошують, що поширення таких матеріалів є частиною російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України.

У "Скелі" зазначили, що полон українських захисників став важкою новиною для всього підрозділу, проте головне – бійці залишилися живими. Командування запевнило, що робитиме все можливе для їхнього якнайшвидшого повернення додому в рамках передбачених процедур.

У підрозділі також звернули увагу, що під час тих же боїв українським військовим вдалося взяти в полон двох російських військовослужбовців. За словами захисників, зіткнення у Костянтинівці були вкрай запеклими, тому оцінювати всю операцію виключно за одним епізодом неможливо.

Військові нагадують, що після успішних дій українських підрозділів противник регулярно робить спроби повернути втрачені позиції, переходячи у контратаки. Саме тому окремі втрати не свідчать ні про провал операції, ні про захоплення міста російськими військами.

У полку наголосили, що демонстрація українських військовополонених не відображає реального стану справ на полі бою і є частиною інформаційного тиску. Командування заявило, що продовжує чекати на повернення кожного свого військовослужбовця і розраховує на їх звільнення з російського полону.

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