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Після кадрів із полоненими під Костянтинівкою «Скеля» виступила із жорсткою заявою

Український штурмовий полк підтвердив полон своїх бійців, але заявив, що окупанти маніпулюють фактами та приховують власні втрати

20 липня 2026, 11:12
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Кравцев Сергей

Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" прокоментувало поширені російськими ресурсами кадри з українськими військовослужбовцями, які потрапили в полон під час боїв за Костянтинівку. У підрозділі заявили, що противник використовує окремий епізод як інструмент інформаційної війни, намагаючись спотворити реальну ситуацію на фронті.

Після кадрів із полоненими під Костянтинівкою «Скеля» виступила із жорсткою заявою

Бійці "Скелі". Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у полку, зараз триває з'ясування всіх обставин події. При цьому деталі проведеної операції не розголошуються з міркувань безпеки. Військові наголошують, що поширення таких матеріалів є частиною російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України.

У "Скелі" зазначили, що полон українських захисників став важкою новиною для всього підрозділу, проте головне – бійці залишилися живими. Командування запевнило, що робитиме все можливе для їхнього якнайшвидшого повернення додому в рамках передбачених процедур.

У підрозділі також звернули увагу, що під час тих же боїв українським військовим вдалося взяти в полон двох російських військовослужбовців. За словами захисників, зіткнення у Костянтинівці були вкрай запеклими, тому оцінювати всю операцію виключно за одним епізодом неможливо.

Військові нагадують, що після успішних дій українських підрозділів противник регулярно робить спроби повернути втрачені позиції, переходячи у контратаки. Саме тому окремі втрати не свідчать ні про провал операції, ні про захоплення міста російськими військами.

У полку наголосили, що демонстрація українських військовополонених не відображає реального стану справ на полі бою і є частиною інформаційного тиску. Командування заявило, що продовжує чекати на повернення кожного свого військовослужбовця і розраховує на їх звільнення з російського полону.

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Джерело: https://www.facebook.com/425skala/posts/pfbid02pgtrVt2UxehoZkp1Pm5yzUtmYidHSpJtSqYB5JUaub9xqXNPRktk7SeZrXkFHebRl
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