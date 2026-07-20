После кадров с пленными под Константиновкой «Скеля» выступила с жестким заявлением

Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" прокомментировало распространенные российскими ресурсами кадры с украинскими военнослужащими, попавшими в плен во время боев за Константиновку. В подразделении заявили, что противник использует отдельный эпизод как инструмент информационной войны, пытаясь исказить реальную ситуацию на фронте.

Бойцы "Скели". Фото: из открытых источников

Как сообщили в полку, сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. При этом детали проведенной операции не разглашаются из соображений безопасности. Военные подчеркивают, что распространение подобных материалов является частью российской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины.

В "Скеле" отметили, что пленение украинских защитников стало тяжелой новостью для всего подразделения, однако главное – бойцы остались живы. Командование заверило, что будет делать все возможное для их скорейшего возвращения домой в рамках предусмотренных процедур.

В подразделении также обратили внимание на то, что во время тех же боев украинским военным удалось взять в плен двух российских военнослужащих. По словам защитников, столкновения в Константиновке были крайне ожесточенными, поэтому оценивать всю операцию исключительно по одному эпизоду невозможно.

Военные напоминают, что после успешных действий украинских подразделений противник регулярно предпринимает попытки вернуть утраченные позиции, переходя в контратаки. Именно поэтому отдельные потери не свидетельствуют ни о провале операции, ни о захвате города российскими войсками.

В полку подчеркнули, что демонстрация украинских военнопленных не отражает реального положения дел на поле боя и является частью информационного давления. Командование заявило, что продолжает ждать возвращения каждого своего военнослужащего и рассчитывает на их освобождение из российского плена.

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