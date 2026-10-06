Після Донбасу все тільки почнеться: Гордон розкрив, що насправді задумав Путін

Територіальне питання — єдине, яке не узгоджене у плані завершення війни. Про це заявляли спецпредставники президента США Дональда Трампа. Однак Україна не готова до поступок і віддавати Путіну Донбас не збирається.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон взагалі вважає, що з російським лідером неможливо домовитися, адже Донбас — це тільки початок.

“Я чую голоси: "Віддайте йому Донбас, він заспокоїться". Та ви що? Та ви у своєму розумі? Йому не Донбас потрібний, йому потрібна Україна, йому потрібний Харків, йому потрібна Одеса, йому потрібний, звісно, ​​Київ. Йому потрібний Львів, йому потрібний Тернопіль, йому потрібне все”, — емоційно відреагував журналіст.

При цьому він припустив теоретично, що Путін, у випадку захоплення України, може віддати Закарпаття угорцям, обмінявши на щось. І зазначив, не виключено, що це обговорювалося на всіх переговорах з Орбаном (колишній прем'єр Угорщини, — ред.).

Всі його заяви — це, за словами Гордона, тільки гучні слова. Він має свою просту і цілком зрозумілу програму — знищення української державності та капітуляція України як держава.

“Тому ці сподівання на заяви про те, що може Донбас віддамо і все закінчиться, забудьте, нічого не закінчиться, все тільки почнеться. Це все фікція”, — пояснив Гордон.

Зараз, в умовах цієї програми, зазначив журналіст, Путін підвищує ескалацію, посилює атаки по українських містах. Фактично для російського лідера є два фронти — реальний, де ведуться бойові дії, та український тил — великі міста, на які він посилює тиск, підсумував Гордон.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, за словами Гордона, полетить балістика на Москву.



