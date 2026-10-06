После Донбасса все только начнется: Гордон раскрыл, что действительно задумал Путин

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Кречмаровская Наталия
Территориальный вопрос – единственный, не согласованный в плане завершения войны. Об этом заявляли спецпредставители президента США Дональда Трампа. Однако Украина не готова к уступкам и отдавать Путину Донбасс не собирается.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон вообще считает, что с российским лидером невозможно договориться, ведь Донбасс – это только начало.
При этом он предположил теоретически, что Путин, в случае захвата Украины, может отдать Закарпатье венграм, обменяв на что-нибудь. И отметил, что не исключено, что это обсуждалось на всех переговорах с Орбаном (бывший премьер Венгрии, — ред.).
Все его заявления – это, по словам Гордона, только громкие слова. У него есть своя простая и вполне понятная программа — уничтожение украинской государственности и капитуляция Украины как государство.
Сейчас, в условиях этой программы, отметил журналист, Путин повышает эскалацию, усиливает атаки по украинским городам. Фактически для российского лидера есть два фронта – реальный, где ведутся боевые действия, и украинский тыл – большие города, на которые он усиливает давление, подытожил Гордон.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по словам Гордона, полетит баллистика на Москву.