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После Донбасса все только начнется: Гордон раскрыл, что действительно задумал Путин

Удовлетворит ли Путина Донбасс - объяснил журналист Гордон

6 октября 2026, 17:19
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Кречмаровская Наталия

Территориальный вопрос – единственный, не согласованный в плане завершения войны. Об этом заявляли спецпредставители президента США Дональда Трампа. Однако Украина не готова к уступкам и отдавать Путину Донбасс не собирается.

После Донбасса все только начнется: Гордон раскрыл, что действительно задумал Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон вообще считает, что с российским лидером невозможно договориться, ведь Донбасс – это только начало.

"Я слышу голоса: "Отдайте ему Донбасс, он успокоится". Да вы что? Да вы в своем уме? Ему не Донбасс нужен, ему нужна Украина, ему нужен Харьков, ему нужна Одесса, ему нужен, конечно, Киев. Ему нужен Львов, ему нужен Тернополь, ему нужно все”, – эмоционально отреагировал журналист.

При этом он предположил теоретически, что Путин, в случае захвата Украины, может отдать Закарпатье венграм, обменяв на что-нибудь. И отметил, что не исключено, что это обсуждалось на всех переговорах с Орбаном (бывший премьер Венгрии, — ред.).

Все его заявления – это, по словам Гордона, только громкие слова. У него есть своя простая и вполне понятная программа — уничтожение украинской государственности и капитуляция Украины как государство.

"Поэтому эти надежды на заявления о том, что может Донбасс отдадим и все закончится, забудьте ничего не закончится, все только начнется. Это все фикция", — пояснил Гордон.

Сейчас, в условиях этой программы, отметил журналист, Путин повышает эскалацию, усиливает атаки по украинским городам. Фактически для российского лидера есть два фронта – реальный, где ведутся боевые действия, и украинский тыл – большие города, на которые он усиливает давление, подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по словам Гордона, полетит баллистика на Москву.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gt9UGU8R-oQ
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