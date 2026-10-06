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Ракети полетять уже восени: Гордон розкрив найбільш уразливе місце Путіна

Журналіст Гордон пояснив, чому потрібно бити саме по Москві

6 жовтня 2026, 16:21
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Кречмаровская Наталия

Українська балістична ракета — питання гостре і уже скандальне. Одні експерти зазначають, що балістика вже літає, “куди потрібно”, інші поки не бачать результатів бойового застосування. Однак найбільш цікавою є балістика, яка “дістане” Москви. Її планують завершити до кінця осені. І головне питання — коли Україна буде бити Москву своєю балістикою. 

Ракети полетять уже восени: Гордон розкрив найбільш уразливе місце Путіна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, що бити потрібно саме по Москві, а не просто по Росії. Адже зауважив, що Путін не перейматиметься проблемами в регіонах, як це, приміром, було з Курською операцією, яку провела Україна. 

"Москва. Як багато в цьому звуку для серця Путіна злилося. А Москва сильно хвилює його. Москва — це держава в державі. Це місто, де формується громадська думка. Москва — це всі гроші Росії. Москва — це комфорт. Люди, які звикли до комфорту. Якщо їх цього комфорту позбавити, починаються питання: а що відбувається? А що, війна, чи що? Що сталося?”, — зауважив журналіст.

За його словами, люди в Москві можуть влаштувати тиск із середини, саме тому їх потрібно виводити із зони комфорту. 

Щодо ударів балістикою, то Гордон натякнув на досить скорий запуск. 

"У мене ті ж дані, що й озвучив президент про українську балістику. Нічого іншого я не скажу. Ми чекаємо. Так, ми чекаємо цієї осені, причому не пізньої осені", — підсумував Гордон. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію з українською балістикою і зазначив, що не варто дуже розраховувати на появу української балістики цього року.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Gt9UGU8R-oQ
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