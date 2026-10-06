Ракети полетять уже восени: Гордон розкрив найбільш уразливе місце Путіна

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Кречмаровская Наталия
Українська балістична ракета — питання гостре і уже скандальне. Одні експерти зазначають, що балістика вже літає, “куди потрібно”, інші поки не бачать результатів бойового застосування. Однак найбільш цікавою є балістика, яка “дістане” Москви. Її планують завершити до кінця осені. І головне питання — коли Україна буде бити Москву своєю балістикою.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон пояснив, що бити потрібно саме по Москві, а не просто по Росії. Адже зауважив, що Путін не перейматиметься проблемами в регіонах, як це, приміром, було з Курською операцією, яку провела Україна.
За його словами, люди в Москві можуть влаштувати тиск із середини, саме тому їх потрібно виводити із зони комфорту.
Щодо ударів балістикою, то Гордон натякнув на досить скорий запуск.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію з українською балістикою і зазначив, що не варто дуже розраховувати на появу української балістики цього року.