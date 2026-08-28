Після цього рішення Трампа Путін в рази розширить свою агресію: наслідки шокують кожного

Заява Дональда Трампа про те, що Володимир Путін не наважиться напасти на НАТО, на перший погляд звучить як демонстрація впевненості у військовій силі та стійкості Альянсу. Американський президент фактично дає зрозуміти, що Кремль усвідомлює наслідки прямого зіткнення із західним блоком і тому не ризикне перейти цю межу. Однак подібна риторика може мати й протилежний ефект. У Москві її здатні сприйняти не лише як попередження, а й як можливість перевірити, наскільки далеко Росія може зайти, не отримавши жорсткої колективної відповіді. На які дії можуть вдатися у Кремлі і чого чекати Україні? Видання "Коментарі" дізналося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot стверджує, що найбільший ризик полягає в тому, що надмірна впевненість Заходу може бути сприйнята Кремлем як можливість діяти у "сірих зонах". Путін навряд чи піде на прямий напад на НАТО, адже це означало б катастрофу для Росії. Але він може обрати інші інструменти: провокації на кордонах, кібератаки чи дестабілізацію країн Балтії. Такі дії дозволять Кремлю перевірити реакцію Альянсу без відкритої війни, створюючи атмосферу постійної напруги.

Другий аспект — психологічний ефект. Для союзників слова Трампа можуть звучати як сигнал впевненості у колективній обороні, але для Москви — як шанс зіграти на розбіжностях усередині Альянсу. Якщо деякі країни почнуть сумніватися у готовності США діяти жорстко, це може стати приводом для Кремля посилити тиск через гібридні методи — від інформаційних кампаній до міграційних криз. Таким чином, риторика про "неможливість нападу" може виглядати як недооцінка реальної загрози.

Чат-бот Gemini вважає, що основний ризик криється у специфіці сприйняття Кремля, де будь-яку розслабленість Заходу зчитують як слабкість і сигнал до дії. Заяви американського лідера про відсутність загрози демонструють підсвідому неготовність Вашингтона до лобового зіткнення та прагнення ухилитися від ескалації. Наслідком цього стане не пацифікація Москви, а її заохочення до нарощування гібридного тиску — від кібератак і диверсій до випробувальних провокацій у Балтійському регіоні чи на Сувалкському відтинку.

Крім того, така риторика підриває абсолютну дієвість 5-ї статті Вашингтонського договору, перетворюючи її з непорушного принципу на предмет сумнівів. Якщо в Москві вирішать, що за точкові вторгнення Альянс обмежиться лише занепокоєнням, аби не роздмухувати велику війну, спокуса практично протестувати НАТО на міцність стане для Путіна непереборною.

За версією чат-боту ChatGPT, Путін навряд чи зацікавлений у повномасштабній війні з НАТО, адже пряме зіткнення з Альянсом створило б для Росії величезні військові ризики. Однак між відкритою війною та миром залишається широка "сіра зона", яку Кремль може використовувати для перевірки Заходу: кібератаки, диверсії, порушення повітряного простору, інциденти з дронами та інші провокації, відповідальність за які Москва може заперечувати.

Саме тому небезпека впевнених заяв Трампа полягає в тому, що Кремль може вирішити перевірити межі допустимого. Найризикованішим сценарієм стане обмежена провокація, яка поставить НАТО перед вибором між жорсткою відповіддю та уникненням ескалації. До того ж покладатися лише на запевнення Москви небезпечно: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нагадав, що перед повномасштабним вторгненням Кремль також заперечував намір нападати на Україну.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що найбільший ризик полягає не в тому, що Росія завтра розпочне велику війну проти НАТО, а в тому, що Кремль може спробувати поступово перевірити межі терпіння Альянсу. Надмірна впевненість у передбачуваності Путіна здатна стати небезпечною помилкою, якщо Москва побачить можливість для обмеженої провокації без серйозних наслідків. Тому найкращим стримуванням залишається не переконання, що Росія не наважиться атакувати, а чіткий сигнал: будь-яка спроба випробувати НАТО отримає швидку, єдину та жорстку відповідь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює тактику повітряних ударів по Україні, намагаючись фактично стерти межу між нічними та денними атаками. Якщо раніше основні масовані обстріли припадали переважно на ніч, тепер противник прагне підтримувати загрозу протягом усієї доби.