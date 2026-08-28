Кремль пішов на новий страшний сценарій проти українців: озвучено тривожну заяву

Росія змінює тактику повітряних ударів по Україні, намагаючись фактично стерти межу між нічними та денними атаками. Якщо раніше основні масовані обстріли припадали переважно на ніч, тепер противник прагне підтримувати загрозу протягом усієї доби. Про це заявив генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу.

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За його словами, після нічних ударів балістичними ракетами росіяни можуть запускати вранці реактивні безпілотники, а вдень продовжувати атаки іншими типами БпЛА. Таким чином РФ не лише випробовує українську ППО, а й створює постійний психологічний та економічний тиск.

"Якщо раніше вони били вночі, потім почали захоплювати й ранок, то тепер намагаються розтягнути це на всю добу, щоб зривати роботу наших економічних та інших структур", — пояснив Романенко.

Генерал-лейтенант вважає, що Кремль переслідує також політичну мету. За його оцінкою, удари по цивільній інфраструктурі та житловій забудові мають посилювати страх і втому населення, щоб через суспільний тиск змусити українське керівництво погоджуватися на російські вимоги.

"Їхнє воєнно-політичне завдання — тиснути на громадян нашої країни, передусім на мешканців столиці", — наголосив експерт.

Романенко зазначив, що після провалу початкового розрахунку на швидке захоплення України Москва послідовно нарощує інтенсивність повітряних атак. Для ударів противник використовує, зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М", а також "Циркони", "Онікси" та ракети комплексів С-300 і С-400.

Таким чином, за оцінкою генерала, нова тактика РФ полягає не лише у збільшенні кількості ударів, а й у максимальному розтягуванні повітряної загрози в часі, щоб одночасно виснажувати ППО, економіку та населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська вранці 28 серпня здійснили масовану атаку на Київську область. Унаслідок ударів у кількох районах зафіксовано руйнування та пожежі. Відомо про одного загиблого та щонайменше двох постраждалих. Про наслідки російської атаки повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.