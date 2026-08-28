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Кремль пошел на новый страшный сценарий против украинцев: озвучено тревожное заявление

Россия пытается превратить воздушную угрозу в круглосуточное давление, совмещая ночные ракетные удары с утренними и дневными атаками беспилотников, отметил Игорь Романенко.

28 августа 2026, 11:50
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Клименко Елена

Россия меняет тактику воздушных ударов по Украине, пытаясь фактически стереть границу между ночными и дневными атаками. Если раньше основные массированные обстрелы приходились преимущественно на ночь, теперь противник стремится поддерживать угрозу на протяжении всех суток. Об этом заявил генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 канала.

Кремль пошел на новый страшный сценарий против украинцев: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, после ночных ударов баллистическими ракетами россияне могут утром запускать реактивные беспилотники, а днем продолжать атаки другими типами БпЛА. Таким образом, РФ не только испытывает украинскую ПВО, но и создает постоянное психологическое и экономическое давление.  

"Если раньше они били ночью, потом начали увлекать и утро, то теперь пытаются растянуть это на все сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур", — пояснил Романенко.

Генерал-лейтенант считает, что Кремль преследует также политические цели. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре и жилищной застройке должны усугублять страх и усталость населения, чтобы из-за общественного давления заставить украинское руководство соглашаться на российские требования.  

"Их военно-политическая задача — давить на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы", — подчеркнул эксперт.

Романенко отметил, что после провала первоначального расчета на скорый захват Украины Москва последовательно наращивает интенсивность воздушных атак. Для ударов противник использует баллистические ракеты "Искандер-М", а также "Цирконы", "Ониксы" и ракеты комплексов С-300 и С-400.  

Таким образом, по оценке генерала, новая тактика РФ заключается не только в увеличении количества ударов, но и максимальном растяжении воздушной угрозы во времени, чтобы одновременно истощать ПВО, экономику и население Украины.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска утром 28 августа совершили массированную атаку на Киевскую область. В результате ударов в нескольких районах зафиксированы разрушения и пожары. Известно об одном погибшем и по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях российской атаки сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



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