Масована атака РФ на Київщині: розкрито моторошні деталі про жертви і руйнування

Російські війська вранці 28 серпня здійснили масовану атаку на Київську область. Унаслідок ударів у кількох районах зафіксовано руйнування та пожежі. Відомо про одного загиблого та щонайменше двох постраждалих. Про наслідки російської атаки повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Фото: з відкритих джерел

Найважчі наслідки зафіксували у Бучанському районі. Внаслідок ранкового обстрілу загинула одна людина. Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Також відомо про травмовану у Фастівському районі. Жінка отримала порізи руки.

Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників у Бучанському районі спалахнули пожежі одразу на кількох локаціях. Вогонь охопив складські приміщення та автомобілі. На місцях ударів працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Під російським ударом опинилася й Білогородська громада. Там було атаковано сортувальні склади "Нової пошти". У компанії повідомили, що внаслідок влучання безпілотника сортувальне депо було знищене. Водночас усі співробітники підприємства залишилися живими.

Раніше місцева влада повідомляла про значне задимлення через масштабні пожежі після атаки та закликала мешканців постраждалих районів зачинити вікна й за можливості не перебувати на вулиці.

Наслідки масованого російського удару по Київщині продовжують уточнювати. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші профільні служби.

Портал "Коментарі" вже писав, що на сайті президента України оприлюднили електронну петицію із закликом до Володимира Зеленського провести відкриту пресконференцію за участю незалежних та критично налаштованих медіа. Раніше, як стверджує журналіст Данило Мокрик, кілька аналогічних звернень не були опубліковані.