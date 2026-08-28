Зеленський панічно уникає прямого діалогу з народом: президенту озвучено різкий ультиматум

На сайті президента України оприлюднили електронну петицію із закликом до Володимира Зеленського провести відкриту пресконференцію за участю незалежних та критично налаштованих медіа. Раніше, як стверджує журналіст Данило Мокрик, кілька аналогічних звернень не були опубліковані.

Фото: з відкритих джерел

За словами Мокрика, йдеться щонайменше про п'ять попередніх спроб зареєструвати петиції з вимогою організувати пресконференцію президента. Цього разу звернення пройшло модерацію та стало доступним для збору підписів.

"Після щонайменше п'яти заблокованих електронних петицій до президента про преску Зеленського, чергову з них таки опублікували", — написав журналіст.

Авторкою оприлюдненого звернення є Анна Репіна. У тексті петиції вона заявляє про необхідність більш відкритого діалогу влади із суспільством. На її думку, одним зі способів забезпечити таку комунікацію могла б стати окрема пресконференція Зеленського, під час якої журналісти матимуть можливість ставити гострі запитання щодо внутрішньої політики та рішень керівництва держави.

Авторка пропонує запросити представників незалежних і суспільно важливих українських та міжнародних медіа. Серед них названі "Українська правда", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", "Радіо Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, "Суспільне", NV, "Дзеркало тижня", BBC Україна та Liga.net.

Окремо наголошується, що журналісти повинні отримати можливість самостійно визначати теми запитань без попереднього погодження їхнього змісту.

"Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими", — зазначається у зверненні.

Тепер оприлюднена на сайті президента петиція відкрита для збору підписів.

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