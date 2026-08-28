logo_ukra

BTC/USD

79515

ETH/USD

2487.91

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зеленський панічно уникає прямого діалогу з народом: президенту озвучено різкий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський панічно уникає прямого діалогу з народом: президенту озвучено різкий ультиматум

Після щонайменше п’яти невдалих спроб зареєструвати електронну петицію із закликом до Зеленського провести пресконференцію, чергове звернення зрештою оприлюднили на сайті президента

28 серпня 2026, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На сайті президента України оприлюднили електронну петицію із закликом до Володимира Зеленського провести відкриту пресконференцію за участю незалежних та критично налаштованих медіа. Раніше, як стверджує журналіст Данило Мокрик, кілька аналогічних звернень не були опубліковані.

Зеленський панічно уникає прямого діалогу з народом: президенту озвучено різкий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

За словами Мокрика, йдеться щонайменше про п'ять попередніх спроб зареєструвати петиції з вимогою організувати пресконференцію президента. Цього разу звернення пройшло модерацію та стало доступним для збору підписів.

"Після щонайменше п'яти заблокованих електронних петицій до президента про преску Зеленського, чергову з них таки опублікували", — написав журналіст. 

Авторкою оприлюдненого звернення є Анна Репіна. У тексті петиції вона заявляє про необхідність більш відкритого діалогу влади із суспільством. На її думку, одним зі способів забезпечити таку комунікацію могла б стати окрема пресконференція Зеленського, під час якої журналісти матимуть можливість ставити гострі запитання щодо внутрішньої політики та рішень керівництва держави. 

Авторка пропонує запросити представників незалежних і суспільно важливих українських та міжнародних медіа. Серед них названі "Українська правда", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", "Радіо Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, "Суспільне", NV, "Дзеркало тижня", BBC Україна та Liga.net.

Окремо наголошується, що журналісти повинні отримати можливість самостійно визначати теми запитань без попереднього погодження їхнього змісту. 

"Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими", — зазначається у зверненні. 

Тепер оприлюднена на сайті президента петиція відкрита для збору підписів.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують наступальні операції на кількох ділянках фронту, однак головним пріоритетом Москви поки залишається Донбас. Водночас у разі відсутності необхідних результатів російське командування може скоригувати плани та перенести основні зусилля на інший напрямок. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини