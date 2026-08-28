Зеленский панически избегает прямого диалога с народом: президенту озвучен резкий ультиматум

На сайте президента Украины обнародовали электронную петицию с призывом к Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с участием независимых и критически настроенных медиа. Ранее, как утверждает журналист Даниил Мокрик, несколько аналогичных обращений не было опубликовано.

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По словам Мокрика, речь идет, по меньшей мере, о пяти предыдущих попытках зарегистрировать петиции с требованием организовать пресс-конференцию президента. На этот раз обращение прошло модерацию и стало доступным для сбора подписей.

"После минимум пяти заблокированных электронных петиций к президенту о преске Зеленскому, очередную из них опубликовали", — написал журналист.

Автором обнародованного обращения является Анна Репина. В тексте петиции она заявляет о необходимости открытого диалога власти с обществом. По ее мнению, одним из способов обеспечить такую коммуникацию могла бы стать отдельная пресс-конференция Зеленского, во время которой журналисты смогут задавать острые вопросы относительно внутренней политики и решений руководства государства.

Автор предлагает пригласить представителей независимых и общественно важных украинских и международных медиа. Среди них названы "Украинская правда", Bihus.Info, "Следствие.Инфо", "Радио Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, "Общественное", NV, "Зеркало недели", BBC Украина и Liga.net.

Отдельно отмечается, что журналисты должны получить возможность самостоятельно определять вопросы без предварительного согласования их содержания.

"Мы просим не имитацию диалога, а реальной возможности быть услышанными", — отмечается в обращении.

Теперь обнародованная на сайте президента петиция открыта для сбора подписей.

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