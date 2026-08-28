Массированная атака РФ на Киевщине: раскрыты жуткие детали о жертвах и разрушениях

Российские войска утром 28 августа совершили массированную атаку на Киевскую область. В результате ударов в нескольких районах зафиксированы разрушения и пожары. Известно об одном погибшем и по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях российской атаки сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фото: из открытых источников

Самые тяжелые последствия были зафиксированы в Бучанском районе. В результате утренних обстрелов погиб один человек. Еще один человек получил множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также известно о травмированном в Фастовском районе. Женщина получила порезы руки.

Кроме того, в результате ударов российских беспилотников в Бучанском районе вспыхнули пожары на нескольких локациях. Огонь охватил складские помещения и автомобили. На местах ударов работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия атаки.

Под российским ударом оказалась и Белогородская община. Там были атакованы сортировочные склады "Новой почты". В компании сообщили, что в результате попадания беспилотника сортировочное депо было уничтожено. В то же время все сотрудники предприятия остались живы.

Ранее местные власти сообщали о значительном задымлении из-за масштабных пожаров после атаки и призвали жителей пострадавших районов закрыть окна и по возможности не находиться на улице.

Последствия массированного российского удара по Киевской области продолжают уточнять. На местах работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы.

Портал "Комментарии" уже писал, что на сайте президента Украины обнародовали электронную петицию с призывом к Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с участием независимых и критически настроенных медиа. Ранее, как утверждает журналист Даниил Мокрик, несколько аналогичных обращений не было опубликовано.