logo

BTC/USD

79515

ETH/USD

2487.91

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Массированная атака РФ на Киевщине: раскрыты жуткие детали о жертвах и разрушениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированная атака РФ на Киевщине: раскрыты жуткие детали о жертвах и разрушениях

Помимо складских помещений в результате атаки пострадали жилые дома, предприятия и гражданский транспорт

28 августа 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска утром 28 августа совершили массированную атаку на Киевскую область. В результате ударов в нескольких районах зафиксированы разрушения и пожары. Известно об одном погибшем и по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях российской атаки сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Массированная атака РФ на Киевщине: раскрыты жуткие детали о жертвах и разрушениях

Фото: из открытых источников

Самые тяжелые последствия были зафиксированы в Бучанском районе. В результате утренних обстрелов погиб один человек. Еще один человек получил множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также известно о травмированном в Фастовском районе. Женщина получила порезы руки.

Кроме того, в результате ударов российских беспилотников в Бучанском районе вспыхнули пожары на нескольких локациях. Огонь охватил складские помещения и автомобили. На местах ударов работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия атаки.

Под российским ударом оказалась и Белогородская община. Там были атакованы сортировочные склады "Новой почты". В компании сообщили, что в результате попадания беспилотника сортировочное депо было уничтожено. В то же время все сотрудники предприятия остались живы.  

Ранее местные власти сообщали о значительном задымлении из-за масштабных пожаров после атаки и призвали жителей пострадавших районов закрыть окна и по возможности не находиться на улице.  

Последствия массированного российского удара по Киевской области продолжают уточнять. На местах работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы.

Портал "Комментарии" уже писал, что на сайте президента Украины обнародовали электронную петицию с призывом к Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с участием независимых и критически настроенных медиа. Ранее, как утверждает журналист Даниил Мокрик, несколько аналогичных обращений не было опубликовано.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости