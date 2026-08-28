Заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Путин не отважится напасть на НАТО, на первый взгляд звучит как демонстрация уверенности в военной силе и устойчивости Альянса. Американский президент фактически дает понять, что Кремль осознает последствия прямого столкновения с западным блоком и потому не рискнет перейти этот предел. Однако подобная риторика может иметь и противоположный эффект. В Москве ее способны воспринять не только как предупреждение, но и как возможность проверить, насколько далеко Россия может зайти, не получив жесткого коллективного ответа. Каких действий могут предпринять в Кремле и чего ждать Украине? Издание "Комментарии" узнало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot утверждает, что наибольший риск состоит в том, что чрезмерная уверенность Запада может быть воспринята Кремлем как возможность действовать в "серых зонах". Путин вряд ли пойдет на прямое нападение на НАТО, ведь это означало бы катастрофу для России. Но он может выбрать другие инструменты: провокацию на границах, кибератаки или дестабилизацию стран Балтии. Такие действия позволят Кремлю проверить реакцию Североатлантического союза без открытой войны, создавая атмосферу постоянного напряжения.

Второй аспект – психологический эффект. Для союзников слова Трампа могут звучать как сигнал уверенности в коллективной обороне, но для Москвы как шанс сыграть на разногласиях внутри Альянса. Если некоторые страны начнут сомневаться в готовности США действовать жестко, это может стать поводом для Кремля усилить давление из-за гибридных методов — от информационных кампаний до миграционных кризисов. Таким образом, риторика о "невозможности нападения" может выглядеть как недооценка реальной угрозы.

Чат-бот Gemini считает, что основной риск кроется в специфике восприятия Кремля, где любую расслабленность Запада считывают как слабость и сигнал к действию. Заявления американского лидера об отсутствии угрозы демонстрируют подсознательную неготовность Вашингтона к лобовому столкновению и стремление уклониться от эскалации. Следствием этого станет не пацификация Москвы, а ее поощрение к наращиванию гибридного давления — от кибератак и диверсий до испытательных провокаций в Балтийском регионе или Сувалкском отрезке.

Кроме того, такая риторика подрывает абсолютную действенность 5 статьи Вашингтонского договора, превращая ее из незыблемого принципа в предмет сомнений. Если в Москве решат, что за точечные вторжения Альянс ограничится лишь беспокойством, чтобы не раздувать великую войну, соблазн практически протестовать НАТО на крепость станет для Путина непреодолимым.

По версии ChatGPT чата, Путин вряд ли заинтересован в полномасштабной войне с НАТО, ведь прямое столкновение с Альянсом создало бы для России огромные военные риски. Однако между открытой войной и миром остается широкая серая зона, которую Кремль может использовать для проверки Запада: кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, инциденты с дронами и другие провокации, ответственность за которые Москва может отрицать.

Именно поэтому опасность уверенных заявлений Трампа состоит в том, что Кремль может решить проверить пределы допустимого. Рискованным сценарием станет ограниченная провокация, которая поставит НАТО перед выбором между жестким ответом и избежанием эскалации. К тому же полагаться только на заверения Москвы небезопасно: глава МИД Польши Радослав Сикорский напомнил, что перед полномасштабным вторжением Кремль также отрицал намерение нападать на Украину.

Все три версии ИИ считают, что наибольший риск заключается не в том, что Россия завтра начнет большую войну против НАТО, а в том, что Кремль может попытаться постепенно проверить границы терпения Альянса. Чрезмерная уверенность в предсказуемости Путина способна стать опасной ошибкой, если Москва увидит возможность ограниченной провокации без серьезных последствий. Поэтому лучшим сдерживанием остается не убеждение, что Россия не отважится атаковать, а четкий сигнал: любая попытка испытать НАТО получит быстрый, единый и жесткий ответ.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия меняет тактику воздушных ударов по Украине, пытаясь фактически стереть границу между ночными и дневными атаками. Если раньше основные массированные обстрелы приходились преимущественно на ночь, теперь противник стремится поддерживать угрозу на протяжении всех суток.