Після цього рішення РФ атаки на Україну стануть кардинально іншими: на Заході шокували деталями

Росія посилила кампанію ударів по українській паливній інфраструктурі, зробивши однією з головних цілей автозаправні станції. За оцінкою Financial Times, така тактика спрямована не лише на порушення логістики, а й на створення додаткового тиску на мирне населення, насамперед у прифронтових областях.

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За даними видання, від початку літа під російські атаки потрапили понад 200 АЗС у Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Експерти вважають, що Москва намагається ускладнити постачання пального, обмежити мобільність населення та спровокувати відтік людей із небезпечних регіонів.

У матеріалі зазначається, що ці удари можуть бути частиною відповіді Кремля на українські атаки по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі. Таким чином РФ прагне завдати удару по критично важливих елементах забезпечення України.

Financial Times також звертає увагу на діяльність російського підрозділу безпілотників "Рубікон", який публікував кадри денних атак FPV-дронів по працюючих автозаправних станціях. На відео, за даними видання, були зафіксовані цивільні люди, що свідчить про небезпеку таких ударів для мирного населення.

У відповідь українська влада та оператори паливного ринку посилюють захист об'єктів. На окремих АЗС встановлюють антидронові конструкції, а водіїв закликають залишати територію заправок одразу після оголошення повітряної тривоги.



Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, поставила під сумнів попередні оптимістичні заяви Києва. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що після таких слів американського лідера українська влада має публічно пояснити, на якому етапі перебувають переговори.