После этого решения РФ атаки на Украину станут кардинально другими: на Западе шокировали детали

Россия усилила кампанию ударов по украинской топливной инфраструктуре, сделав одной из главных целей автозаправочные станции. По оценке Financial Times, такая тактика направлена не только на нарушение логистики, но и создание дополнительного давления на мирное население, прежде всего в прифронтовых областях.

Фото: из открытых источников

По данным издания, с начала лета под российские атаки попали более 200 АЗС в Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Эксперты считают, что Москва пытается усложнить поставки горючего, ограничить мобильность населения и спровоцировать отток людей из опасных регионов.

В материале отмечается, что эти удары могут являться частью ответа Кремля на украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. Таким образом РФ стремится нанести удар по критически важным элементам обеспечения Украины.

Financial Times также обращает внимание на деятельность российского подразделения беспилотников "Рубикон", публиковавшего кадры дневных атак FPV-дронов по работающим автозаправочным станциям. На видео, по данным издания, были запечатлены гражданские люди, что свидетельствует об опасности таких ударов для мирного населения.

В ответ украинские власти и операторы топливного рынка усиливают защиту объектов. На отдельных АЗС устанавливают антидроновые конструкции, а водителей призывают покидать территорию заправок сразу после объявления воздушной тревоги.



Портал "Комментарии" уже писал , что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон еще не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, поставило под сомнение предварительные оптимистичные заявления Киева. Политолог Игорь Рейтерович считает, что после таких слов американского лидера украинские власти должны публично объяснить, на каком этапе находятся переговоры.