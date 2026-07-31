Трамп поставив Банкову в незручне становище: Зеленського жорстко присоромили через гучну обіцянку



















Заява президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, поставила під сумнів попередні оптимістичні заяви Києва. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що після таких слів американського лідера українська влада має публічно пояснити, на якому етапі перебувають переговори.

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В інтерв'ю Financial Times Трамп заявив, що адміністрація США поки лише розглядає можливість передачі Україні відповідної ліцензії.

"Це надзвичайно потужна зброя. Ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію", – сказав президент США.

Ця заява пролунала через кілька днів після повідомлення президента Володимира Зеленського про переговори у Вашингтоні, під час яких, за його словами, сторони обговорили локалізацію виробництва ракет-перехоплювачів, а українські представники вже ведуть консультації з американськими оборонними компаніями.

За словами Ігоря Рейтеровича, слова Трампа свідчать, що остаточного рішення досі немає.

"Це питання залишається невирішеним і не дає гарантій, що рішення вже ухвалене. Навіть після позитивного рішення виробництво таких ракет триватиме від одного до п'яти років", – зазначив політолог.

Водночас він звернув увагу на слова Трампа: "Я не шукаю ракет, ми шукаємо миру". На думку експерта, така позиція виглядає суперечливою, адже ракети Patriot є оборонною зброєю, яка захищає українські міста від російських балістичних ударів.

Рейтерович переконаний, що після розбіжностей між заявами Києва та Вашингтона українська влада має відкрито пояснити суспільству реальний стан переговорів щодо виробництва ракет Patriot і дати чіткі відповіді на запитання, які виникли після заяв президента США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав про заяву Рейтеровича щодо вірогідних наслідків мобілізації у РФ.