Трамп поставил Банковую в неловкое положение: Зеленского жестко пристыдили из-за громкого обещания



















Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон еще не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, поставило под сомнение предварительные оптимистичные заявления Киева. Политолог Игорь Рейтерович считает , что после таких слов американского лидера украинские власти должны публично объяснить, на каком этапе находятся переговоры.

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В интервью Financial Times Трамп заявил, что администрация США пока только рассматривает возможность передачи Украине соответствующей лицензии.

"Это очень мощное оружие. Мы должны быть несколько осторожны относительно того, кому предоставляем лицензию", – сказал президент США.

Это заявление прозвучало через несколько дней после уведомления президента Владимира Зеленского о переговорах в Вашингтоне, в ходе которых, по его словам, стороны обсудили локализацию производства ракет-перехватчиков, а украинские представители уже ведут консультации с американскими оборонными компаниями.

По словам Игоря Рейтеровича, слова Трампа свидетельствуют, что окончательного решения до сих пор нет.

"Этот вопрос остается нерешенным и не дает гарантий, что решение уже принято. Даже после положительного решения производство таких ракет продлится от одного до пяти лет", – отметил политолог.

В то же время, он обратил внимание на слова Трампа: "Я не ищу ракет, мы ищем мира". По мнению эксперта, такая позиция выглядит противоречивой, ведь ракеты Patriot являются оборонительным оружием, защищающим украинские города от российских баллистических ударов.

Рейтерович убежден, что после разногласий между заявлениями Киева и Вашингтона украинские власти должны открыто объяснить обществу реальное состояние переговоров по производству ракет Patriot и дать четкие ответы на вопросы, возникшие после заявлений президента США.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал о заявлении Рейтеровича о возможных последствиях мобилизации в РФ.