Після цього Путін стане на коліна: названо зброю, яка змінмить хід війни

Україна має потенціал поставити російський військово-промисловий комплекс у складне становище. Одним із ключових викликів залишається виробництво твердопаливних двигунів для балістичних ракет. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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"Воно (пальне – ред) у нас раніше було на Павлоградському хімічному заводі. Павлоград, на жаль, дуже близько до лінії фронту. Тому компанія Fire Point буде виробляти ці двигуни у Данії, щоб убезпечити їх від ракетних ударів чи можливих диверсій. Чи можливо це зробити? У мене немає жодних сумнівів, що це абсолютно реально і ми це побачимо", – зазначив експерт.

Нарожний додав, що прогнозувати точну кількість ракет важко, проте очікується, що Україна зможе виробляти до десятка або навіть декілька десятків ракет щомісяця. За його словами, Росія наразі здатна виробляти від 60 до 100 ракет, і хоча українські можливості будуть меншими, цього достатньо, щоб суттєво вплинути на ВПК ворога.

Щодо протидії балістичним ракетам, експерт наголосив, що Росія має обмежену кількість сучасних систем типу С-400 та С-500. "Так само як ми всі слідкуємо за тим, як Україна отримує черговий один комплекс Patriot, як на найвищому рівні йдуть перемовини щодо ракет, точно така ж ситуація в Росії. Так, у них ракет більше, але цих комплексів у них приблизно 50 штук. І території, які їм треба прикривати, набагато більші", – пояснив Нарожний.

Він підкреслив, що широкомасштабне випробування систем Patriot відбулося в Україні, а досвіду Росії у протидії балістичним загрозам ще менше. "Вони ніколи не воювали з ворогом, в якого було балістичне озброєння. Тому як ці С-400 і С-500 будуть справлятися з балістикою – ще питання. І ми знаємо, що насправді в них величезні проблеми і з крилатими ракетами, і з українськими дронами", – зазначив експерт.

За словами Нарожного, російські системи можуть прикривати лише окремі міста та частини території, а більшість підприємств ВПК розташовані по всій країні, і забезпечити повний захист неможливо. "Панцирі" здатні збивати тільки крилаті ракети та дрони на невеликій відстані до 15 км, тоді як С-400 та Patriot діють на великих дистанціях понад 140 км, що робить прикриття балістики ключовим питанням.

Портал "Коментарі" вже писав, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив, що нещодавні появи українських дронів у повітряному просторі європейських країн часто спричинені діями Росії. За його словами, російські сили навмисно відхиляють маршрут безпілотників, щоб вони потрапляли на території інших держав.