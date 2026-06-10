После этого Путин станет на колени: названо оружие, которое изменит ход войны

У Украины есть потенциал поставить российский военно-промышленный комплекс в сложное положение. Одним из ключевых вызовов остается производство твердотопливных двигателей для баллистических ракет. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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"Оно (горючее – ред) у нас раньше было на Павлоградском химическом заводе. Павлоград, к сожалению, очень близко к линии фронта. Поэтому компания Fire Point будет производить эти двигатели в Дании, чтобы обезопасить их от ракетных ударов или возможных диверсий. Возможно ли это сделать? У меня нет никаких сомнений, что это абсолютно реально, и мы увидим это."

Нарожный добавил, что прогнозировать точное количество ракет сложно, однако ожидается, что Украина сможет производить до десятка или даже несколько десятков ракет ежемесячно. По его словам, Россия способна производить от 60 до 100 ракет, и хотя украинские возможности будут меньше, этого достаточно, чтобы существенно повлиять на ВПК врага.

Относительно противодействия баллистическим ракетам эксперт отметил, что Россия имеет ограниченное количество современных систем типа С-400 и С-500. "Так же как мы все следим за тем, как Украина получает очередной один комплекс Patriot, как на самом высоком уровне идут переговоры по ракетам, точно такая же ситуация в России. Да, у них ракет больше, но этих комплексов у них примерно 50 штук. И территории, которые им нужно прикрывать, намного больше", – пояснил Нарожный.

Он подчеркнул, что широкомасштабное испытание систем Patriot состоялось в Украине, а опыта России в противодействии баллистическим угрозам еще меньше. "Они никогда не воевали с врагом, у которого было баллистическое вооружение. Потому как эти С-400 и С-500 будут справляться с баллистикой – еще вопрос. И мы знаем, что на самом деле у них огромные проблемы и с крылатыми ракетами, и с украинскими дронами", – отметил эксперт.

По словам Нарожного, российские системы могут прикрывать только отдельные города и части территории, а большинство предприятий ВПК расположены по всей стране и обеспечить полную защиту невозможно. "Панциры" способны сбивать только крылатые ракеты и дроны на небольшом расстоянии до 15 км, тогда как С-400 и Patriot действуют на больших дистанциях более 140 км, что делает прикрытие баллистики ключевым вопросом.

Портал "Комментарии" уже писал , что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий объяснил, что недавние появления украинских дронов в воздушном пространстве европейских стран часто вызваны действиями России. По его словам, российские силы намеренно отклоняют маршрут беспилотников, чтобы они попадали на территорию других государств.