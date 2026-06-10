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Україна жорстко відповіла ЄС через претензії щодо дронів: деталі

Україна закликала з розумінням ставитися до випадкової появи українських дронів на території інших країн

10 червня 2026, 19:05
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Клименко Елена

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив, що нещодавні появи українських дронів у повітряному просторі європейських країн часто спричинені діями Росії. За його словами, російські сили навмисно відхиляють маршрут безпілотників, щоб вони потрапляли на території інших держав. Такі інциденти, зазначив Тихий на брифінгу, відбуваються на фоні активних військових операцій та масштабної протидії з боку України.

Україна жорстко відповіла ЄС через претензії щодо дронів: деталі

Фото: з відкритих джерел

Він вибачився перед європейськими партнерами за можливі незручності та підкреслив, що боротьба з Росією, як великим агресором, вимагає комплексних дій.

"Зі зростанням кількості операцій ми спостерігаємо збільшення таких випадків. Ми перепрошуємо, але просимо зрозуміти, з яким ворогом маємо справу", – заявив представник МЗС.

Він додав, що інколи це дійсно українські дрони, а в інших випадках – російські, і деталі кожного випадку ретельно перевіряються. 

Україна підтримує тісний контакт із країнами, де виникали подібні ситуації, зокрема з Балтійськими державами, Фінляндією, Румунією, Молдовою та Грецією. За словами Тихого, такі повідомлення дозволяють партнерам вчасно реагувати та мінімізувати ризики. Україна заздалегідь попереджає про можливе відхилення дронів від курсу через дії російських засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, Україна готова направляти спеціалістів для контролю ситуації та зменшення ймовірності подібних інцидентів. Тихий наголосив, що країна не має наміру створювати загрозу для партнерів і жодного разу не спрямовувала свої засоби в їхній бік. Всі непередбачувані появи дронів у європейському небі є наслідком зовнішнього втручання Росії. Україна продовжує працювати з партнерами, щоб гарантувати безпеку та прозорість операцій.

"Коментарі" вже писали, що в Україні знову зростають ризики масштабних перебоїв з електропостачанням через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє Reuters із посиланням на оцінки аналітичного центру DiXi Group, у найближчий період країна може зіткнутися з відчутним дефіцитом електроенергії, що здатен повернути практику блекаутів.



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