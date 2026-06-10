Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пояснил, что недавние появления украинских дронов в воздушном пространстве европейских стран часто вызваны действиями России. По его словам, российские силы намеренно отклоняют маршрут беспилотников, чтобы они попадали на территорию других государств. Подобные инциденты, отметил Тихий на брифинге, происходят на фоне активных военных операций и масштабного противодействия со стороны Украины.

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Он извинился перед европейскими партнерами за возможные неудобства и подчеркнул, что борьба с Россией как крупным агрессором требует комплексных действий.

"С ростом количества операций мы наблюдаем увеличение таких случаев. Мы извиняемся, но просим понять, с каким врагом имеем дело", – заявил представитель МИД.

Он добавил, что иногда это действительно украинские дроны, а в других случаях – российские и детали каждого случая тщательно проверяются.

Украина поддерживает тесный контакт со странами, где возникали подобные ситуации, в частности, с Балтийскими государствами, Финляндией, Румынией, Молдовой и Грецией. По словам Тихого, такие сообщения позволяют партнерам своевременно реагировать и минимизировать риски. Украина заранее предупреждает о возможном отклонении дронов от курса из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того Украина готова направлять специалистов для контроля ситуации и уменьшения вероятности подобных инцидентов. Тихий подчеркнул, что страна не намерена создавать угрозу партнерам и ни разу не направляла свои средства в их сторону. Все непредсказуемые появления дронов в европейском небе являются следствием внешнего вмешательства России. Украина продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность операций.

"Комментарии" уже писали , что в Украине снова растут риски масштабных перебоев с электроснабжением из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Reuters со ссылкой на оценки аналитического центра DiXi Group, в ближайший период страна может столкнуться с ощутимым дефицитом электроэнергии, способным вернуть практику блекаутов.