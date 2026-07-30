Після цього Китай миттєво змусить Путіна закінчити війну в Україні: експерт здивував сценарієм



















Китай може відіграти значно важливішу роль у стримуванні російської агресії, якщо європейські країни використають економічні важелі впливу на Пекін. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи можливості посилення міжнародного тиску на Росію.

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Експерт нагадав, що подібний механізм уже спрацьовував у відносинах із Білоруссю. За його словами, після жорстких попереджень Мінську щодо неприпустимості допомоги Росії в повітряних атаках ситуація змінилася, а одним із чинників стала позиція Китаю.

"Я думаю, що вплив китайців був. Вони певною мірою врегулювали цю проблему і зняли напругу", – зазначив Фесенко .

На його думку, нині аналогічний підхід можна застосувати й через Польщу. Політолог вважає, що Варшава має можливість донести до Пекіна ризики, які виникають через російські атаки поблизу польського кордону.

"Через Китай треба тиснути на Росію. Треба закривати прикордонні регіони України для російських атак, щоб не виникало таких інцидентів", – наголосив експерт.

Фесенко пояснив, що для Китаю особливе значення мають торговельні маршрути, які проходять через територію Білорусі. Якщо безпекова ситуація й надалі погіршуватиметься, Польща може вдатися до жорсткіших кроків, що зачеплять економічні інтереси Пекіна.

"Поляки можуть попереджати Китай: якщо така історія буде продовжуватися, ми змушені будемо закривати цей кордон, зокрема і з Білоруссю. І, можливо, це вплине на Китай", – пояснив політолог.

Водночас Фесенко закликав активізувати дипломатичні контакти з Пекіном у контексті мирних переговорів. На його переконання, це особливо актуально напередодні запланованого візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до США.

"Зараз контакти з Китаєм у контексті мирних переговорів, зокрема щодо України, треба активізувати, в тому числі й європейцям. Тема російсько-української війни точно буде обговорюватися під час візиту Сі Цзіньпіна до США", – підсумував Фесенко.

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