После этого Китай мгновенно заставит Путина окончить войну в Украине: эксперт удивил сценарием



















Китай может сыграть более важную роль в сдерживании российской агрессии, если европейские страны используют экономические рычаги влияния на Пекин. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя возможность усиления международного давления на Россию.

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Эксперт напомнил, что подобный механизм уже срабатывал в отношениях с Беларусью. По его словам, после жестких предупреждений Минска по поводу недопустимости помощи России в воздушных атаках ситуация изменилась, а одним из факторов стала позиция Китая.

"Я думаю, что влияние китайцев было. Они в определенной степени урегулировали эту проблему и сняли напряжение", – отметил Фесенко.

По его мнению, в настоящее время аналогичный подход применим и через Польшу. Политолог считает, что у Варшавы есть возможность донести до Пекина риски, возникающие из-за российских атак вблизи польской границы.

"Через Китай нужно давить на Россию. Надо закрывать пограничные регионы Украины для российских атак, чтобы не возникало таких инцидентов", – подчеркнул эксперт.

Фесенко объяснил, что для Китая особое значение имеют торговые маршруты, проходящие через территорию Беларуси. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, Польша может прибегнуть к более жестким шагам, которые затронут экономические интересы Пекина.

"Поляки могут предупреждать Китай: если такая история будет продолжаться, мы вынуждены будем закрывать эту границу, в том числе с Беларусью. И, возможно, это повлияет на Китай", – пояснил политолог.

В то же время Фесенко призвал активизировать дипломатические контакты с Пекином в контексте мирных переговоров. По его убеждению, это особенно актуально накануне запланированного визита главы КНР Си Цзиньпина в США.

"Сейчас контакты с Китаем в контексте мирных переговоров, в частности, в отношении Украины, нужно активизировать, в том числе и европейцам. Тема российско-украинской войны точно будет обсуждаться во время визита Си Цзиньпина в США", — подытожил Фесенко.

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