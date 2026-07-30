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После этого Китай мгновенно заставит Путина окончить войну в Украине: эксперт удивил сценарием

Политолог Владимир Фесенко считает, что Европа должна активнее вовлекать Китай в переговорный процесс в отношении Украины, ведь экономические интересы Пекина могут стать дополнительным инструментом влияния на Кремль

30 июля 2026, 14:00
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Клименко Елена








Китай может сыграть более важную роль в сдерживании российской агрессии, если европейские страны используют экономические рычаги влияния на Пекин. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя возможность усиления международного давления на Россию.

После этого Китай мгновенно заставит Путина окончить войну в Украине: эксперт удивил сценарием

Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что подобный механизм уже срабатывал в отношениях с Беларусью. По его словам, после жестких предупреждений Минска по поводу недопустимости помощи России в воздушных атаках ситуация изменилась, а одним из факторов стала позиция Китая.

"Я думаю, что влияние китайцев было. Они в определенной степени урегулировали эту проблему и сняли напряжение", – отметил Фесенко.

По его мнению, в настоящее время аналогичный подход применим и через Польшу. Политолог считает, что у Варшавы есть возможность донести до Пекина риски, возникающие из-за российских атак вблизи польской границы.

"Через Китай нужно давить на Россию. Надо закрывать пограничные регионы Украины для российских атак, чтобы не возникало таких инцидентов", – подчеркнул эксперт.

Фесенко объяснил, что для Китая особое значение имеют торговые маршруты, проходящие через территорию Беларуси. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, Польша может прибегнуть к более жестким шагам, которые затронут экономические интересы Пекина.  

"Поляки могут предупреждать Китай: если такая история будет продолжаться, мы вынуждены будем закрывать эту границу, в том числе с Беларусью. И, возможно, это повлияет на Китай", – пояснил политолог.

В то же время Фесенко призвал активизировать дипломатические контакты с Пекином в контексте мирных переговоров. По его убеждению, это особенно актуально накануне запланированного визита главы КНР Си Цзиньпина в США.  

"Сейчас контакты с Китаем в контексте мирных переговоров, в частности, в отношении Украины, нужно активизировать, в том числе и европейцам. Тема российско-украинской войны точно будет обсуждаться во время визита Си Цзиньпина в США", — подытожил Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Белом доме все более критично оценивают перспективы России в войне против Украины, а Дональд Трамп изменяет собственное восприятие ситуации после получения новых разведывательных данных и консультаций с военными. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.



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