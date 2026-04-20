Після цієї атаки на Україну мовчати ніхто не буде: навіщо скликають Радбез ООН

20 квітня Рада безпеки ООН проведе засідання для обговорення останніх атак російських терористичних військ по українських містах.

У секретаріаті Ради безпеки поінформували, що запит на проведення засідання надійшов від України після того, як Росія здійснила комбіновану атаку по Дніпру та інших містах 14 квітня.

Серед країн, які підтримали запит Києва – Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Великобританія. Засідання має розпочатися о 15:00 (по Києву це буде 22:00).

Попередньо з доповідями мають виступити помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступник генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

у ніч із 19 на 20 квітня російські війська знову провели масовану атаку дронами територією України. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів – від півдня до півночі країни. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники запускалися хвилями з пізнього вечора та практично до світанку.

Першим під удар потрапив Миколаїв. У місті пролунав вибух невдовзі після оголошення тривоги. За даними місцевої влади, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, лінії електропередачі та трамвайні колії. На щастя обійшлося без постраждалих.

На Київщині тривогу оголошували двічі. У Броварському районі внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1974 року народження, його госпіталізували. Також зафіксовано ушкодження приватних будинків.

Варто зазначити, що Росія продовжує щоденний терор дронами, комбінуючи їх із ракетними ударами. Попередня масштабна атака також припала на ніч – тоді постраждали Київ, Дніпро, Одеса та інші міста, де зафіксовано десятки поранених та значні руйнування.



