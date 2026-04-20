После этой атаки на Украину молчать никто не будет: зачем созывают Совбез ООН

20 апреля Совет безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить последние атаки российских террористических войск по украинским городам.

В секретариате Совбеза проинформировали, что запрос на проведение заседания поступил от Украины после того, как Россия осуществила комбинированную атаку по Днепру и другим городам 14 апреля.

Среди стран, которые поддержали запрос Киева — Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания. Заседание должно начаться в 15:00 (по Киеву это будет 22:00).

Предварительно, с докладами должны выступить помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

в ночь с 19 на 20 апреля российские войска вновь провели массированную атаку дронами по территории Украины. Под ударами оказались сразу несколько регионов – от юга до севера страны. Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники запускались волнами с позднего вечера и практически до рассвета.

Первым под удар попал Николаев. В городе прогремел взрыв вскоре после объявления тревоги. По данным местных властей, повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, линии электропередачи и трамвайные пути. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской области тревогу объявляли дважды. В Броварском районе в результате атаки ранения получил мужчина 1974 года рождения, его госпитализировали. Также зафиксированы повреждения частных домов.

Стоит отметить, Россия продолжает ежедневный террор дронами, комбинируя их с ракетными ударами. Предыдущая масштабная атака также пришлась на ночь – тогда пострадали Киев, Днепр, Одесса и другие города, где зафиксированы десятки раненых и значительные разрушения.



