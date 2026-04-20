Ночь под роем дронов: Россия ударила по семи областям, есть раненые и разрушения

В ночь с 19 на 20 апреля российские войска вновь провели массированную атаку дронами по территории Украины. Под ударами оказались сразу несколько регионов – от юга до севера страны. Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники запускались волнами с позднего вечера и практически до рассвета.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

С 23:00 до 05:00 вражеские дроны фиксировались в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Около часа ночи также объявлялась угроза применения баллистического оружия, однако ракетных пусков зафиксировано не было.

Первым под удар попал Николаев. В городе прогремел взрыв вскоре после объявления тревоги. По данным местных властей, повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, линии электропередачи и трамвайные пути. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской области тревогу объявляли дважды. В Броварском районе в результате атаки ранения получил мужчина 1974 года рождения, его госпитализировали. Также зафиксированы повреждения частных домов.

Утром враг атаковал Кривой Рог – удар пришёлся по объекту инфраструктуры. Пострадали жилые многоэтажки, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, жертв нет.

Харьков в течение ночи пережил несколько атак. Зафиксировано не менее трёх прилётов дронов в одном из районов города. Последний удар произошёл под утро – известно о двух пострадавших.

Стоит отметить, Россия продолжает ежедневный террор дронами, комбинируя их с ракетными ударами. Предыдущая масштабная атака также пришлась на ночь – тогда пострадали Киев, Днепр, Одесса и другие города, где зафиксированы десятки раненых и значительные разрушения.

