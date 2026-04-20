logo_ukra

BTC/USD

74656

ETH/USD

2287.79

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ніч під роєм дронів: Росія вдарила по семи областях, є поранені та руйнування
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніч під роєм дронів: Росія вдарила по семи областях, є поранені та руйнування

Від Миколаєва до Харкова: «шахеди» атакували житлові квартали та інфраструктуру, балістика залишалася загрозою до ранку

20 квітня 2026, 06:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч із 19 на 20 квітня російські війська знову провели масовану атаку дронами територією України. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів – від півдня до півночі країни. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники запускалися хвилями з пізнього вечора та практично до світанку.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

З 23:00 до 05:00 ворожі дрони фіксувалися у Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Близько першої ночі також оголошувалась загроза застосування балістичної зброї, проте ракетних пусків зафіксовано не було.

Першим під удар потрапив Миколаїв. У місті пролунав вибух невдовзі після оголошення тривоги. За даними місцевої влади, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, лінії електропередачі та трамвайні колії. На щастя обійшлося без постраждалих.

На Київщині тривогу оголошували двічі. У Броварському районі внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1974 року народження, його госпіталізували. Також зафіксовано ушкодження приватних будинків.

Вранці ворог атакував Кривий Ріг – удар припав по об'єкту інфраструктури. Постраждали житлові багатоповерхівки, на місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи. За попередніми даними, жертв немає.

Харків упродовж ночі пережив кілька атак. Зафіксовано не менше трьох прильотів дронів в одному із районів міста. Останній удар стався під ранок – відомо про двох постраждалих.

Варто зазначити, що Росія продовжує щоденний терор дронами, комбінуючи їх із ракетними ударами. Попередня масштабна атака також припала на ніч – тоді постраждали Київ, Дніпро, Одеса та інші міста, де зафіксовано десятки поранених та значні руйнування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — питання поновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не мета номер один для Кремля. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на дипломатичному форумі, що проходить у турецькій Анталії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини