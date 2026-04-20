Ніч під роєм дронів: Росія вдарила по семи областях, є поранені та руйнування

У ніч із 19 на 20 квітня російські війська знову провели масовану атаку дронами територією України. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів – від півдня до півночі країни. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники запускалися хвилями з пізнього вечора та практично до світанку.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

З 23:00 до 05:00 ворожі дрони фіксувалися у Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Близько першої ночі також оголошувалась загроза застосування балістичної зброї, проте ракетних пусків зафіксовано не було.

Першим під удар потрапив Миколаїв. У місті пролунав вибух невдовзі після оголошення тривоги. За даними місцевої влади, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, лінії електропередачі та трамвайні колії. На щастя обійшлося без постраждалих.

На Київщині тривогу оголошували двічі. У Броварському районі внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1974 року народження, його госпіталізували. Також зафіксовано ушкодження приватних будинків.

Вранці ворог атакував Кривий Ріг – удар припав по об'єкту інфраструктури. Постраждали житлові багатоповерхівки, на місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи. За попередніми даними, жертв немає.

Харків упродовж ночі пережив кілька атак. Зафіксовано не менше трьох прильотів дронів в одному із районів міста. Останній удар стався під ранок – відомо про двох постраждалих.

Варто зазначити, що Росія продовжує щоденний терор дронами, комбінуючи їх із ракетними ударами. Попередня масштабна атака також припала на ніч – тоді постраждали Київ, Дніпро, Одеса та інші міста, де зафіксовано десятки поранених та значні руйнування.

