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Після атаки ЗСУ Севастополь переходить на «особливий режим»: деталі

Окупаційна влада визнала атаку на енергетичну інфраструктуру, а місцеві моніторингові ресурси вказують на ймовірну поразку Балаклавської теплоелектростанції

14 липня 2026, 10:20
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Кравцев Сергей

Вранці 14 липня в тимчасово окупованому Севастополі з'явилися масштабні перебої з електропостачанням. Призначений Кремлем "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що причиною відключень стала атака на об'єкти енергетичної інфраструктури міста.

Після атаки ЗСУ Севастополь переходить на «особливий режим»: деталі

Севастополь без світла. Фото: з відкритих джерел

За словами окупаційного чиновника, після удару частина Севастополя залишилася без електроенергії. Він також повідомив про запровадження на енергетичних об'єктах "особливого режиму", проте не розкрив, які саме заходи передбачає цей статус.

На тлі аварійної ситуації Розвожаєв звернувся до мешканців із закликом заощаджувати заряд мобільних телефонів, використовувати засоби зв'язку лише в екстрених випадках та відключити побутові електроприлади, щоб не створювати додаткове навантаження на мережу.

Тим часом, моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що найбільш вірогідною метою атаки стала Балаклавська теплоелектростанція. Такий висновок автори зробили на підставі кількох ознак.

За їхньою інформацією, незадовго до відключення електроенергії у напрямку ТЕС зафіксували політ реактивного безпілотника чи ракети. Близько 04:10 в районі станції пролунав потужний вибух, після якого очевидці помітили білу хмару, схожу на викид пари, та яскравий спалах. Майже відразу після цього в місті почалися відключення світла.

Додатковим непрямим підтвердженням можливого удару називають зміну маршрутів громадського транспорту. Автобуси, що проходять біля Балаклавської ТЕС, тимчасово пустили в об'їзд, що може свідчити про проведення робіт на об'єкті або обмеження доступу до місця події.

Офіційного підтвердження поразки Балаклавської ТЕС наразі немає. Водночас визнання окупаційною владою факту атаки на енергетичну інфраструктуру свідчить про серйозні проблеми у системі енергопостачання міста після нічних подій.

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Джерело: https://t.me/razvozhaev/22255
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