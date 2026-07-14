После атаки ВСУ Севастополь переходит на «особый режим»: детали

Утром 14 июля во временно оккупированном Севастополе возникли масштабные перебои с электроснабжением. Назначенный Кремлем "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что причиной отключений стала атака по объектам энергетической инфраструктуры города.

Севастополь без света. Фото: из открытых источников

По словам оккупационного чиновника, после удара часть Севастополя осталась без электроэнергии. Он также сообщил о введении на энергетических объектах "особого режима", однако не раскрыл, какие именно меры предусматривает этот статус.

На фоне аварийной ситуации Развожаев обратился к жителям с призывом экономить заряд мобильных телефонов, использовать средства связи только в экстренных случаях и отключить бытовые электроприборы, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Тем временем мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что наиболее вероятной целью атаки стала Балаклавская теплоэлектростанция. Такой вывод авторы сделали на основании нескольких признаков.

По их информации, незадолго до отключения электроэнергии в направлении ТЭС зафиксировали полет реактивного беспилотника или ракеты. Около 04:10 в районе станции прогремел мощный взрыв, после которого очевидцы заметили белое облако, похожее на выброс пара, и яркую вспышку. Практически сразу после этого в городе начались отключения света.

Дополнительным косвенным подтверждением возможного удара называют изменение маршрутов общественного транспорта. Автобусы, проходящие возле Балаклавской ТЭС, временно пустили в объезд, что может свидетельствовать о проведении работ на объекте или ограничении доступа к месту происшествия.

Официального подтверждения поражения Балаклавской ТЭС на данный момент нет. Вместе с тем признание оккупационными властями факта атаки на энергетическую инфраструктуру свидетельствует о серьезных проблемах в системе энергоснабжения города после ночных событий.

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