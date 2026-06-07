Після атаки РФ один обласний центр занурився в частковий блекаут: деталі

У ніч на 7 червня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя та область, застосовуючи різні види озброєння. Внаслідок ударів один із районів обласного центру частково залишився без електропостачання, а на місці одного з влучань виникла пожежа.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Про наслідки обстрілів РФ повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала протягом усієї ночі. Влада попереджала мешканців про загрозу ударних безпілотників, керованих авіабомб та можливе застосування балістичного озброєння.

Вранці атаки продовжилися. У результаті ворожих ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до часткового знеструмлення одного з районів міста.

"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів", — повідомив Федоров.

Згодом керівник ОВА поінформував про ще один удар по місту. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, на місце оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Останніми днями Запоріжжя залишається однією з головних цілей російських атак на півдні України. Напередодні, 6 червня, місто також зазнало удару безпілотниками. Тоді були пошкоджені вісім багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення, серед них дитина.

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