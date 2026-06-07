После атаки РФ один областной центр погрузился в частичный блекаут: подробности

В ночь на 7 июня российские войска совершили очередную атаку на Запорожье и область, применяя разные виды вооружения. В результате ударов один из районов областного центра частично остался без электроснабжения, а на месте одного из попаданий возник пожар.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

О последствиях обстрелов сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась всю ночь. Власти предупреждали жителей об угрозе ударных беспилотников, управляемых авиабомб и возможном применении баллистического вооружения.

Утром атаки продолжились. В результате вражеских ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к частичному обесточению одного из районов города.

"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы заживить потребителей", — сообщил Федоров.

Впоследствии руководитель ОВА проинформировал о еще одном ударе по городу. В результате атаки вспыхнул пожар, на место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В последние дни Запорожье остается одной из главных целей российских атак на юге Украины. Накануне, 6 июня, город также понес удар беспилотниками. Тогда было повреждено восемь многоквартирных домов. В результате атаки погибли два человека, еще несколько человек получили ранения, среди них ребенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала Украину: что известно об ударах по Одесщине, Сумщине, Запорожью и Херсону.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле паника из-за атак украинских дронов.