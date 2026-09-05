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Після атаки на Київщину серйозні руйнування: що відомо про загиблих

Російський удар 5 вересня торкнувся одразу п'яти районів області. Рятувальники ліквідують наслідки, влада попереджає жителів про небезпеку, що зберігається

5 вересня 2026, 19:22
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Кравцев Сергей

Внаслідок чергової масованої російської атаки на Київську область 5 вересня загинули двоє людей. Ще десятки цивільних об'єктів зазнали пошкоджень у різних районах регіону. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Після атаки на Київщину серйозні руйнування: що відомо про загиблих

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

За його словами, обидва загиблі були жителями Бучанського району. Саме там наслідки удару виявилися найтрагічнішими. Ткаченко підкреслив, що за кожним повідомленням про загиблих стоїть людське життя та сім'я, яка переживає непоправну втрату.

Станом на 18:00 на Київщині зафіксували пошкодження 28 об'єктів одразу у п'яти районах. Під удар потрапили як житлові будинки, так і об'єкти інфраструктури та бізнесу.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територію сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

У Фастівському районі атака призвела до спалаху. Для ліквідації пожежі було залучено підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією обласної влади, відомостей про постраждалих у цьому районі не надходило.

Аварійні та екстрені служби продовжують працювати на місцях влучень. Фахівці фіксують масштаби руйнувань та пошкоджень, а інформація про наслідки атаки може уточнюватись.

Глава Київської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози перебувати у безпечних місцях.

"На жаль, у Бучанському районі загинуло двоє людей. Це найстрашніше", — зазначив Ткаченко.

Черговий удар по Київщині стався на тлі російських повітряних атак, що продовжуються, по українських регіонах. Для області, що розташована навколо столиці, масовані нальоти створюють загрозу одночасно для житлових кварталів, транспортної інфраструктури та об'єктів економіки.

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Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2818
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