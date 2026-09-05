Киев предложил Москве тишину на фронте: Буданов раскрыл реакцию Путина

Украина действительно предлагала России установить режим прекращения огня, причем речь шла не только о прекращении ударов по украинским городам. Соответствующее предложение было лично доведено до президента РФ Владимира Путина, однако российская сторона на него не отреагировала. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в комментарии "Суспільному".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, украинская инициатива предусматривала режим тишины непосредственно на линии фронта. То есть речь шла о прекращении не только воздушных атак, но и боевых действий на земле.

При этом, как отметил глава ОП, после передачи предложения российские удары и запуски беспилотников не прекратились.

"Но дроны летают, вы все видели", — сказал Буданов, комментируя ситуацию.

Тем временем в воскресенье в Украину ожидается приезд специальных представителей президента США Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Их визит может стать важным элементом продолжающихся дипломатических попыток добиться прекращения войны.

Кирилл Буданов считает, что во время пребывания американской делегации в Украине Россия может временно воздержаться от атак на столицу.

"Я думаю, что завтра по Киеву не будут наносить удары", — заявил глава Офиса президента.

Пока неизвестно, последует ли со стороны Москвы официальный ответ на предложение о прекращении огня. Однако сам факт передачи инициативы российскому руководству свидетельствует о попытке Киева проверить готовность Кремля хотя бы к временному снижению интенсивности боевых действий.

На этом фоне особое внимание будет приковано к предстоящему визиту американских представителей и возможным сигналам Москвы во время их пребывания в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова все срывается: Зеленский рассказал смысл атаки РФ на аэропорты "Киев" и "Борисполь".



