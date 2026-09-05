Київ запропонував Москві тишу на фронті: Буданов розкрив реакцію Путіна

Україна дійсно пропонувала Росії встановити режим припинення вогню, причому йшлося не лише про припинення ударів по українських містах. Відповідну пропозицію особисто довели до президента РФ Володимира Путіна, проте російська сторона на нього не відреагувала. Про це глава Офісу президента Кирило Буданов заявив у коментарі "Суспільному".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, українська ініціатива передбачала режим тиші безпосередньо на фронті. Тобто йшлося про припинення не лише повітряних атак, а й бойових дій на землі.

При цьому, як зазначив голова ОП, після передачі пропозиції російські удари та запуски безпілотників не припинилися.

"Але дрони літають, ви всі бачили", — сказав Буданов, коментуючи ситуацію.

Тим часом у неділю в Україну очікується приїзд спеціальних представників президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Їх візит може стати важливим елементом дипломатичних спроб, що продовжуються, домогтися припинення війни.

Кирило Буданов вважає, що під час перебування американської делегації в Україні, Росія може тимчасово утриматися від атак на столицю.

"Я думаю, що завтра по Києву не завдаватимуть ударів", — заявив глава Офісу президента.

Поки невідомо, чи піде з боку Москви офіційна відповідь на пропозицію про припинення вогню. Проте сам факт передачі ініціативи російському керівництву свідчить про спробу Києва перевірити готовність Кремля хоч би до тимчасового зниження інтенсивності бойових дій.

На цьому фоні особлива увага буде прикута до майбутнього візиту американських представників та можливих сигналів Москви під час їхнього перебування в Україні.

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