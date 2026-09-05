После атаки на Киевщину серьёзные разрушения: что известно о погибших

В результате очередной массированной российской атаки на Киевскую область 5 сентября погибли два человека. Еще десятки гражданских объектов получили повреждения в разных районах региона. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

По его словам, оба погибших были жителями Бучанского района. Именно там последствия удара оказались наиболее трагичными. Ткаченко подчеркнул, что за каждым сообщением о погибших стоит человеческая жизнь и семья, которая переживает непоправимую потерю.

По состоянию на 18:00 в Киевской области зафиксировали повреждения 28 объектов сразу в пяти районах. Под удар попали как жилые здания, так и объекты инфраструктуры и бизнеса.

В частности, повреждены частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.

В Фастовском районе атака привела к возгоранию. Для ликвидации пожара были привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации областных властей, сведений о пострадавших в этом районе не поступало.

Аварийные и экстренные службы продолжают работать на местах попаданий. Специалисты фиксируют масштабы разрушений и повреждений, а информация о последствиях атаки может уточняться.

Глава Киевской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время угрозы находиться в безопасных местах.

"К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное", — отметил Ткаченко.

Очередной удар по Киевщине произошел на фоне продолжающихся российских воздушных атак по украинским регионам. Для области, расположенной вокруг столицы, массированные налеты создают угрозу одновременно для жилых кварталов, транспортной инфраструктуры и объектов экономики.

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