Після атак по цих цілях жити в Україні буде нестерпно: експерт шокував тривожним прогнозом

Росія може найближчими місяцями активізувати удари не лише по енергетичній, а й по водній інфраструктурі України, намагаючись створити масштабну гуманітарну кризу напередодні зими. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі нові сценарії російських атак.

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За словами експерта, подібна тактика не є новою, адже окупанти вже атакували об'єкти водопостачання та водовідведення під час минулої зими. Водночас українські міста за цей час встигли підготуватися до можливих повторних ударів.

"Росія однозначно намагатиметься порушити систему водопостачання й водовідведення. Саме тому потрібно захищати не лише насосні станції, а й резервні системи, водозабори, очисні споруди та можливості аварійного переключення мереж", – наголосив Світан.

Він пояснив, що основним способом мінімізувати наслідки атак є розосередження критичної інфраструктури. Такий принцип вже довів свою ефективність в енергетиці, коли мережі можуть працювати завдяки альтернативним маршрутам живлення.

"Якщо повністю уникнути ударів неможливо, потрібно зробити так, щоб одним ударом ворог не міг знищити всю систему. Саме для цього проводиться розосередження об'єктів", – зазначив експерт.

На думку Світана, найближчі місяці мають бути використані для посилення захисту тепло-, водо- та енергозабезпечення. Він вважає, що саме ці рішення визначать стійкість українських міст у холодний період.

"Якщо завершити підготовку до зими й забезпечити резервні схеми роботи інфраструктури, Україна цю зиму пройде. Росія не зможе повністю зламати систему", – переконаний військовий експерт.

Водночас Світан підкреслив, що Україна має й надалі розвивати власні можливості для ударів по російській військовій інфраструктурі. За його словами, саме системне ураження об'єктів противника є найефективнішим способом зменшити інтенсивність атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри гостру потребу України у додаткових ракетах до систем Patriot, ключем до ефективного захисту від російських балістичних атак має стати розвиток власного ударного потенціалу. Таку думку висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, коментуючи ситуацію після чергових масованих обстрілів.