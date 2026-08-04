После атак по этим целям жить в Украине будет невыносимо: эксперт шокировал тревожным прогнозом

Россия может в ближайшие месяцы активизировать удары не только по энергетической, но и по водной инфраструктуре Украины, пытаясь создать масштабный гуманитарный кризис в преддверии зимы. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных новых сценариях российских атак.

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По словам эксперта, подобная тактика не является новой, ведь оккупанты уже атаковали объекты водоснабжения и водоотведения во время минувшей зимы. В то же время, украинские города за это время успели подготовиться к возможным повторным ударам.

"Россия будет однозначно пытаться нарушить систему водоснабжения и водоотведения. Именно поэтому нужно защищать не только насосные станции, но и резервные системы, водозаборы, очистные сооружения и возможности аварийного переключения сетей", — подчеркнул Свитан.

Он пояснил, что основным способом минимизировать последствия атак является рассредоточение критической инфраструктуры. Такой принцип уже доказал свою эффективность в энергетике, когда сети могут работать благодаря альтернативным маршрутам питания.

"Если полностью избежать ударов невозможно, нужно сделать так, чтобы одним ударом враг не мог уничтожить всю систему. Именно для этого производится рассредоточение объектов", – отметил эксперт.

По мнению Свитана, в ближайшие месяцы должны быть использованы для усиления защиты тепло-, водо- и энергообеспечения. Он считает, что именно эти решения определят устойчивость украинских городов в холодный период.

"Если завершить подготовку к зиме и обеспечить резервные схемы работы инфраструктуры, Украина эту зиму пройдет. Россия не сможет полностью сломать систему", – убежден военный эксперт.

В то же время Свитан подчеркнул, что Украина должна и дальше развивать собственные возможности для ударов по российской военной инфраструктуре. По его словам, именно системное поражение объектов противника является самым эффективным способом снизить интенсивность атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на острую потребность Украины в дополнительных ракетах к системам Patriot, ключом к эффективной защите от российских баллистических атак должно стать развитие собственного ударного потенциала. Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, комментируя ситуацию после очередных массированных обстрелов.