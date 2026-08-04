Путін готується в рази збільшити страшні атаки по Україні: українців приголомшили правдою про єдиний вихід

Попри гостру потребу України у додаткових ракетах до систем Patriot, ключем до ефективного захисту від російських балістичних атак має стати розвиток власного ударного потенціалу. Таку думку висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, коментуючи ситуацію після чергових масованих обстрілів.

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За його словами, міжнародні партнери мають достатні запаси ракет-перехоплювачів, і Київ продовжує працювати над їхнім отриманням. Водночас лише постачання боєприпасів не здатне повністю усунути загрозу.

"Найкраща антибалістика сьогодні — це власна українська балістика. Саме вона дозволила б бити по підприємствах російського військово-промислового комплексу, де виготовляють ракети", — наголосив Братчук.

Він нагадав про удари по Воткінському заводу, який пов'язують із виробництвом ракет "Іскандер". За словами експерта, після атак на такі об'єкти Росія була змушена активніше застосовувати північнокорейські ракети KN-23, що свідчить про проблеми із запасами власної балістики.

"Ураження критично важливих підприємств уже дало результат. Саме тому потрібно масштабувати такі операції й надалі", — зазначив він.

Братчук вважає, що Кремль і надалі робитиме ставку на накопичення ракет і регулярні комбіновані удари по Україні. За його оцінкою, навіть у періоди відносного затишшя Росія поповнює свої арсенали, щоб згодом знову завдавати масованих атак.

Окремо експерт прокоментував інцидент із падінням російської ракети на території Польщі. На його думку, цей випадок ще раз підтвердив, що безпека східного флангу НАТО безпосередньо залежить від здатності України перехоплювати повітряні цілі.

"Найкраще рішення для Польщі — передавати Україні боєприпаси до Patriot. Українська ППО фактично захищає польське небо ще над нашою територією", — підкреслив Братчук.

Портал "Коментарі" вже писав, що Служба безпеки України оприлюднила результати масштабної 40-денної кампанії, метою якої було послаблення військового та економічного потенціалу Росії. За інформацією відомства, за цей період українські сили успішно уразили понад 100 стратегічно важливих об'єктів на території країни-агресора.