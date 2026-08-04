Путин готовится в разы увеличить страшные атаки по Украине: украинцев ошеломили правдой о едином выходе

Несмотря на острую потребность Украины в дополнительных ракетах к системам Patriot, ключом к эффективной защите от российских баллистических атак должно стать развитие собственного ударного потенциала. Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, комментируя ситуацию после очередных массированных обстрелов.

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По его словам, у международных партнеров достаточные запасы ракет-перехватчиков, и Киев продолжает работать над их получением. В то же время, только поставки боеприпасов не способны полностью устранить угрозу.

"Лучшая антибаллистика сегодня — это собственная украинская баллистика. Именно она позволила бы избивать по предприятиям российского военно-промышленного комплекса, где производят ракеты", — подчеркнул Братчук.

Он напомнил об ударах по Воткинскому заводу, связываемому с производством ракет "Искандер". По словам эксперта, после атак на такие объекты Россия была вынуждена более активно применять северокорейские ракеты KN-23, что свидетельствует о проблемах с запасами собственной баллистики.

"Поражение критически важных предприятий уже дало результат. Именно поэтому нужно масштабировать такие операции и дальше", — отметил он.

Братчук считает, что Кремль и дальше будет делать ставку на накопление ракет и регулярные комбинированные удары по Украине. По его оценке, даже в периоды относительного затишья Россия пополняет свои арсеналы, чтобы впоследствии вновь наносить массированные атаки.

Отдельно эксперт прокомментировал инцидент по падению российской ракеты на территории Польши. По его мнению, этот случай еще раз подтвердил, что безопасность восточного фланга НАТО напрямую зависит от способности Украины перехватывать воздушные цели.

"Лучшее решение для Польши — передавать Украине боеприпасы к Patriot. Украинская ПВО фактически защищает польское небо еще над нашей территорией", — подчеркнул Братчук.

Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины обнародовала результаты масштабной 40-дневной кампании, целью которой было ослабление военного и экономического потенциала России. По информации ведомства, за этот период украинские силы успешно поразили более ста стратегически важных объектов на территории страны-агрессора.