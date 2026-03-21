Піхоти стане набагато менше: що має на увазі Білецький

Ткачова Марія
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що сучасні технології вже найближчим часом можуть суттєво зменшити кількість піхоти на передовій.
Білецький про роль піхоти та нових технологій
В інтерв’ю ТСН він зазначив, що повністю замінити піхоту технічними засобами наразі неможливо, однак її присутність на лінії бойового зіткнення можна значно скоротити.
Йдеться про активне використання безпілотників, систем спостереження та наземних роботизованих комплексів.
За словами Білецького, вже цього року завдяки таким рішенням можна зменшити кількість піхоти на передовій до 30%.
У перспективі цей показник може зрости до 80%.
Водночас він підкреслив, що піхота залишатиметься важливою складовою війська, але її роль зміниться.
За його оцінкою, у майбутньому піхота стане більш елітарною та спеціалізованою силою, яка виконуватиме ті завдання, що не можуть виконати дрони або роботизовані системи.