Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що сучасні технології вже найближчим часом можуть суттєво зменшити кількість піхоти на передовій.

Білецький про роль піхоти та нових технологій

В інтерв’ю ТСН він зазначив, що повністю замінити піхоту технічними засобами наразі неможливо, однак її присутність на лінії бойового зіткнення можна значно скоротити.

Йдеться про активне використання безпілотників, систем спостереження та наземних роботизованих комплексів.

За словами Білецького, вже цього року завдяки таким рішенням можна зменшити кількість піхоти на передовій до 30%.

У перспективі цей показник може зрости до 80%.

Водночас він підкреслив, що піхота залишатиметься важливою складовою війська, але її роль зміниться.

За його оцінкою, у майбутньому піхота стане більш елітарною та спеціалізованою силою, яка виконуватиме ті завдання, що не можуть виконати дрони або роботизовані системи.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на цей напрямок вже перекинуто 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка раніше зазнала втрат під час штурмових дій у районах Варварівки та Прилук. Крім того, за даними розвідки, очікується прибуття 55-ї дивізії морської піхоти, сформованої з резервів 5-ї армії РФ, що діє на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Також російське командування планує перекинути до 250 одиниць техніки для підсилення підрозділів, які зазнали значних втрат у попередніх боях.

