Пехоты станет гораздо меньше: что подразумевает Белецкий

Ткачова Марія
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что современные технологии уже в ближайшее время могут существенно снизить количество пехоты на передовой.
Белецкий о роли пехоты и новых технологий
В интервью ТСН он отметил, что полностью заменить пехоту техническими средствами невозможно, однако ее присутствие на линии боевого столкновения можно значительно сократить.
Речь идет об активном использовании беспилотников, систем наблюдения и наземных роботизированных комплексов.
По словам Белецкого, уже в этом году благодаря таким решениям можно снизить количество пехоты на передовой до 30%.
В перспективе этот показатель может возрасти до 80%.
В то же время, он подчеркнул, что пехота будет оставаться важной составляющей войска, но ее роль изменится.
По его оценке, в будущем пехота станет более элитарной и специализированной силой, которая будет выполнять задачи, которые не могут выполнить дроны или роботизированные системы.