Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что современные технологии уже в ближайшее время могут существенно снизить количество пехоты на передовой.

Белецкий о роли пехоты и новых технологий

В интервью ТСН он отметил, что полностью заменить пехоту техническими средствами невозможно, однако ее присутствие на линии боевого столкновения можно значительно сократить.

Речь идет об активном использовании беспилотников, систем наблюдения и наземных роботизированных комплексов.

По словам Белецкого, уже в этом году благодаря таким решениям можно снизить количество пехоты на передовой до 30%.

В перспективе этот показатель может возрасти до 80%.

В то же время, он подчеркнул, что пехота будет оставаться важной составляющей войска, но ее роль изменится.

По его оценке, в будущем пехота станет более элитарной и специализированной силой, которая будет выполнять задачи, которые не могут выполнить дроны или роботизированные системы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук. Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях.

