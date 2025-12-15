logo_ukra

Підсумки переговорів у Берліні: Зеленський розповів про «різні позиції»
commentss НОВИНИ Всі новини

Підсумки переговорів у Берліні: Зеленський розповів про «різні позиції»

Президент Володимир Зеленський зізнався, що поки не вдалось досягти консенсусу щодо питання територій

15 грудня 2025, 19:50
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Позиції сторін щодо територій на переговорах із представниками США поки різні, заявив під час спілкування зі ЗМІ президент Володимир Зеленський. 

Підсумки переговорів у Берліні: Зеленський розповів про «різні позиції»

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, не всі питання є простими. Серед найскладніших -  усе, що стосується територій. 

"Безумовно, всі піднімаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто", — сказав Зеленський.

Разом з тим президент запевнив, що питання поступок зараз "точно не актуальне". Однак, питання територій залишається болючим. 

"Росія хоче те, що вона хоче, і ми можемо не рухатися далі, бо це довгий діалог. Ми чітко розуміємо, чого вони хочуть. Можна в це вірити чи ні, але ми точно знаємо на 100%, чого вони прагнуть. І важливо, що американські партнери мене чітко зрозуміли", — зазначив Зеленський.

За словами президента, важливо також чітко розуміти, які гарантії безпеки готові надати партнери. Зараз триває робота над форматом, що нагадує статтю 5 НАТО. 

"Є прогрес і по військових деталях. Питання моніторингу та відповідальності за порушення ще в розробці, і цим мають займатися військові як професіонали", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, який бере участь у переговорах з американською стороною, переговорні команди "уважно слухають" одна одну.

Американська сторона докладає зусиль, часу і ресурсів для встановлення миру в Україні, тому спотворювати їхній підхід несправедливо. Про це Кислиця написав у мережі Х.  Дипломат наголосив на важливості того, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та "намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого та сталого завершення війни".



