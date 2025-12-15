Итоги переговоров в Берлине: Зеленский рассказал о «разных позициях»

Позиции сторон по территориям на переговорах с представителями США пока разные, заявил во время общения со СМИ президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, не все вопросы просты. Среди самых сложных – все, что касается территорий.

"Безусловно, все поднимаются вопросы. И здесь важно, чтобы все мы работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога по территории было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно", — сказал Зеленский.

Вместе с тем президент заверил, что вопрос уступок сейчас "точно не актуален". Однако вопрос территорий остается болезненным.

"Россия хочет то, что она хочет, и мы можем не двигаться дальше, потому что это долгий диалог. Мы ясно понимаем, чего они хотят. Можно в это верить или нет, но мы точно знаем на 100%, к чему они стремятся. И важно, что американские партнеры меня четко поняли", – отметил Зеленский.

По словам президента, важно также четко понимать, какие гарантии безопасности готовы предоставить партнеры. Сейчас идет работа над форматом, напоминающим статью 5 НАТО.

"Есть прогресс и по военным деталям. Вопрос мониторинга и ответственности за нарушение еще в разработке и этим должны заниматься военные как профессионалы", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам участвующего в переговорах с американской стороной первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, переговорные команды "внимательно слушают" друг друга.

Американская сторона прилагает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине, поэтому искажать их подход несправедливо. Об этом Кислица написал в сети Х. Дипломат отметил важность того, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и "пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны".