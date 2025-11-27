logo_ukra

Підпільна війна та безпека «ключових осіб»: про що Буданов говорив із росіянами в Абу-Дабі
commentss НОВИНИ Всі новини

Підпільна війна та безпека «ключових осіб»: про що Буданов говорив із росіянами в Абу-Дабі

Керівники воєнних розвідок України та РФ говорили в Абу-Дабі на теми, які неможливо включити до офіційних пресрелізів, вважає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун

27 листопада 2025, 10:40
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Керівники спецслужб України та РФ обговорювали в Абу-Дабі питання, що стосуються, зокрема, безпеки ключових осіб та аспекти, які турбують Росію.

Підпільна війна та безпека «ключових осіб»: про що Буданов говорив із росіянами в Абу-Дабі

Генерал-майор запасу Віктор Ягун. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, могло йтися про потенційну підпільну війну після завершення активних бойових дій. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу, військовий та громадський діяч Віктор Ягун.

За його словами, ці питання специфічні й не належать до роботи дипломатів.  На думку експерта, йшлося також про обмін полоненими. 

"Є моменти і питання, які турбують Росію. Росію дуже турбує те, що війна може закінчитися, а підпільна війна та ліквідація тих чи інших дієвих осіб може продовжуватися. Їх це дуже хвилює, і це одне з питань, які вони ставлять на цих перемовинах, але їх не можна включати до офіційних пресрелізів", — сказав Ягун.

Генерал підкреслив, що росіяни "дуже бояться певних речей, і тому такі зустрічі відбуваються".

На думку ексзаступника голови СБУ, якщо з мирного плану викинути пункт про відповідальність росіян за воєнні злочини на території України, то це не означатиме, що вони не відповідатимуть.

"Що нам залишається? Сидіти й дивитися? Ізраїльтяни, наприклад, не стали сидіти й дивитися. Так, вони не беруть на себе відповідальність за ті чи інші дії. Але хто сказав, що Україна буде брати на себе відповідальність? Кара Божа!" — додав Ягун.

Як повідомляв портал "Коментарі", українська делегація на чолі з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим перебувала в Абу-Дабі й проводила переговори як з американськими, так і з російськими представниками.

За інформацією ЗМІ, раніше керівники військових розвідок України та Росії планували зустрітися в Абу-Дабі з іншого питання. Але поїздка міністра армії США Дена Дрісколла до ОАЕ стала несподіванкою для сторін і змінила їхній початковий план.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-spetsifichni-pitannya-yaki-nemozhlivo-vklyuchiti-do-ofitsiynikh-presreliziv-yagun-pro-peregovori-spetssluzhb-v-abu-dabi
