logo

BTC/USD

91500

ETH/USD

3027.28

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подпольная война и безопасность «ключевых лиц»: о чем Буданов говорил с россиянами в Абу-Даби
commentss НОВОСТИ Все новости

Подпольная война и безопасность «ключевых лиц»: о чем Буданов говорил с россиянами в Абу-Даби

Руководители военных разведок Украины и РФ говорили в Абу-Даби на темы, которые невозможно включить в официальные прессрелизы, считает бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

27 ноября 2025, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Руководители спецслужб Украины и РФ обсуждали в Абу-Даби вопросы, касающиеся, в частности, безопасности ключевых лиц и аспекты, которые беспокоят Россию.

Подпольная война и безопасность «ключевых лиц»: о чем Буданов говорил с россиянами в Абу-Даби

Генерал-майор запаса Виктор Ягун. Фото: из открытых источников

В частности, речь могла идти о потенциальной подпольной войне после завершения активных боевых действий. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса, военный и общественный деятель Виктор Ягун.

По его словам, эти вопросы специфичны и не относятся к работе дипломатов. По мнению эксперта, речь шла также об обмене пленными.

"Есть моменты и вопросы, беспокоящие Россию. Россию очень беспокоит, что война может закончиться, а подпольная война и ликвидация тех или иных действенных лиц может продолжаться. Их это очень волнует, и это один из вопросов, которые они задают на этих переговорах, но их нельзя включать в официальные прессрелизы", — сказал Ягун.

Генерал подчеркнул, что россияне "очень боятся определенных вещей, и потому такие встречи проходят".

По мнению эксзамглавы СБУ, если из мирного плана выбросить пункт об ответственности россиян за военные преступления на территории Украины, то это не означает, что они не будут отвечать.

"Что нам остается? Сидеть и смотреть? Израильтяне, например, не стали сидеть и смотреть. Да, они не берут на себя ответственность за те или иные действия. Но кто сказал, что Украина будет брать на себя ответственность? Кара Божья!" — добавил Ягун.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская делегация во главе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым находилась в Абу-Даби и проводила переговоры как с американскими, так и с российскими представителями.

По информации СМИ, ранее руководители военных разведок Украины и России планировали встретиться в Абу-Даби по другому вопросу. Но поездка министра армии США Дэна Дрисколла в ОАЭ стала неожиданностью для сторон и изменила их первоначальный план.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-spetsifichni-pitannya-yaki-nemozhlivo-vklyuchiti-do-ofitsiynikh-presreliziv-yagun-pro-peregovori-spetssluzhb-v-abu-dabi
Теги:

Новости

Все новости