Подпольная война и безопасность «ключевых лиц»: о чем Буданов говорил с россиянами в Абу-Даби

Руководители спецслужб Украины и РФ обсуждали в Абу-Даби вопросы, касающиеся, в частности, безопасности ключевых лиц и аспекты, которые беспокоят Россию.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун. Фото: из открытых источников

В частности, речь могла идти о потенциальной подпольной войне после завершения активных боевых действий. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса, военный и общественный деятель Виктор Ягун.

По его словам, эти вопросы специфичны и не относятся к работе дипломатов. По мнению эксперта, речь шла также об обмене пленными.

"Есть моменты и вопросы, беспокоящие Россию. Россию очень беспокоит, что война может закончиться, а подпольная война и ликвидация тех или иных действенных лиц может продолжаться. Их это очень волнует, и это один из вопросов, которые они задают на этих переговорах, но их нельзя включать в официальные прессрелизы", — сказал Ягун.

Генерал подчеркнул, что россияне "очень боятся определенных вещей, и потому такие встречи проходят".

По мнению эксзамглавы СБУ, если из мирного плана выбросить пункт об ответственности россиян за военные преступления на территории Украины, то это не означает, что они не будут отвечать.

"Что нам остается? Сидеть и смотреть? Израильтяне, например, не стали сидеть и смотреть. Да, они не берут на себя ответственность за те или иные действия. Но кто сказал, что Украина будет брать на себя ответственность? Кара Божья!" — добавил Ягун.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская делегация во главе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым находилась в Абу-Даби и проводила переговоры как с американскими, так и с российскими представителями.

По информации СМИ, ранее руководители военных разведок Украины и России планировали встретиться в Абу-Даби по другому вопросу. Но поездка министра армии США Дэна Дрисколла в ОАЭ стала неожиданностью для сторон и изменила их первоначальный план.