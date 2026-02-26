Підозрюваного у зливі позицій ЗСУ митрополита УПЦ МП відпустили: судове рішення шокувало українців

Чечелівський районний суд у Дніпрі замінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Арсенію (Ігорю Яковенку), якого правоохоронці підозрюють у передачі росіянам інформації про розташування українських військових на Донеччині.

Замість СІЗО — домашній арешт: митрополита, якого підозрюють у роботі на Росію, звільнили просто в залі суду

Як повідомили у Свято-Успенській Святогірській лаврі, суд ухвалив рішення про домашній арешт до 25 квітня 2026 року. При цьому електронний браслет на підозрюваного не надягатимуть. Ігоря Яковенка звільнили з-під варти прямо в залі суду.

Що вимагав захист

Адвокати митрополита наполягали на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття на поруки або домашній арешт.

Вони заявляли, що перебування під вартою є "винятковим і крайнім запобіжним заходом" у кримінальному провадженні.

Також сторона захисту просила суд повернути обвинувальний акт через нібито невідповідність вимогам кримінального процесуального законодавства.

Суд відмовив у поверненні обвинувального акту, однак погодився змінити запобіжний захід.

У чому підозрюють митрополита

Митрополита УПЦ МП Арсенія СБУ затримала у квітні 2024 року.

За даними слідства, під час літургії він назвав розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Відео опублікували на сайті лаври та в телеграм-каналі.

Слідчі вважають, що таким чином митрополит намагався приховано передати окупантам інформацію про розташування українських військових на лінії фронту.

Крім того, правоохоронці встановили, що Ігор Яковенко неодноразово виправдовував збройну агресію Росії проти України, називаючи повномасштабне вторгнення "громадянським конфліктом".

Йому інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Що далі

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту діятиме до 25 квітня 2026 року. Судовий розгляд справи триває.

Таким чином, підозрюваний у передачі інформації про українських військових більше не перебуває у СІЗО, однак залишається фігурантом кримінального провадження, яке може завершитися реальним строком ув’язнення.

