Подозреваемого в ливне позиций ВСУ митрополита УПЦ МП отпустили: судебное решение шокировало украинцев

Чечеловский районный суд в Днепре заменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Арсению (Игорю Яковенко), которого правоохранители подозревают в передаче россиянам информации о расположении украинских военных в Донецкой области.

Вместо СИЗО — домашний арест: митрополита, подозреваемого в работе на Россию, уволили прямо в зале суда

Как сообщили в Свято-Успенской Святогорской лавре, суд принял решение о домашнем аресте до 25 апреля 2026 года. При этом электронный браслет на подозреваемого не будут надевать. Игоря Яковенко уволили из-под стражи прямо в зале суда.

Что требовал защита

Адвокаты митрополита настаивали на изменении меры пресечения по содержанию под стражей на взятие на поруки или домашний арест.

Они заявляли, что пребывание под стражей является "исключительной и крайней мерой пресечения" в уголовном производстве.

Также сторона защиты просила суд вернуть обвинительный акт из-за якобы несоответствия требованиям уголовного процессуального законодательства.

Суд отказал в возвращении обвинительного акта, однако согласился изменить меру пресечения.

В чем подозревают митрополита

Митрополит УПЦ МП Арсения СБУ задержан в апреле 2024 года.

По данным следствия, во время литургии он назвал расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Видео было опубликовано на сайте лавры и в телеграмм-канале.

Следователи считают, что таким образом митрополит пытался скрытно передать оккупантам информацию о расположении украинских военных на фронте.

Кроме того, стражи порядка установили, что Игорь Яковенко неоднократно оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, называя полномасштабное вторжение "гражданским конфликтом".

Ему инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Что дальше

Мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до 25 апреля 2026 года. Судебное разбирательство продолжается.

Таким образом, подозреваемый в передаче информации об украинских военных больше не находится в СИЗО, однако остается фигурантом уголовного производства, которое может завершиться реальным сроком заключения.

