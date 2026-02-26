Подозреваемого в ливне позиций ВСУ митрополита УПЦ МП отпустили: судебное решение шокировало украинцев

Рубрики
Чечеловский районный суд в Днепре заменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Арсению (Игорю Яковенко), которого правоохранители подозревают в передаче россиянам информации о расположении украинских военных в Донецкой области.
Вместо СИЗО — домашний арест: митрополита, подозреваемого в работе на Россию, уволили прямо в зале суда
Как сообщили в Свято-Успенской Святогорской лавре, суд принял решение о домашнем аресте до 25 апреля 2026 года. При этом электронный браслет на подозреваемого не будут надевать. Игоря Яковенко уволили из-под стражи прямо в зале суда.
Адвокаты митрополита настаивали на изменении меры пресечения по содержанию под стражей на взятие на поруки или домашний арест.
Они заявляли, что пребывание под стражей является "исключительной и крайней мерой пресечения" в уголовном производстве.
Также сторона защиты просила суд вернуть обвинительный акт из-за якобы несоответствия требованиям уголовного процессуального законодательства.
Суд отказал в возвращении обвинительного акта, однако согласился изменить меру пресечения.
Митрополит УПЦ МП Арсения СБУ задержан в апреле 2024 года.
По данным следствия, во время литургии он назвал расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Видео было опубликовано на сайте лавры и в телеграмм-канале.
Следователи считают, что таким образом митрополит пытался скрытно передать оккупантам информацию о расположении украинских военных на фронте.
Кроме того, стражи порядка установили, что Игорь Яковенко неоднократно оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, называя полномасштабное вторжение "гражданским конфликтом".
Ему инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до 25 апреля 2026 года. Судебное разбирательство продолжается.
Таким образом, подозреваемый в передаче информации об украинских военных больше не находится в СИЗО, однако остается фигурантом уголовного производства, которое может завершиться реальным сроком заключения.
